الفائزون بجائزة «العويس» يستعرضون تجاربهم ويوقعون كتبهم

انطلقت، أول من أمس، احتفالات جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية بمجموعة من الأنشطة المتميزة بين ندوات ومعارض وإصدارات كتب ولقاءات ثقافية وغيرها من الفعاليات التي تقام احتفاءً بالفائزين بجوائز الدورة الثامنة عشرة (2022 - 2023).

ونال الشاعر حسن طلب ((جائزة الشعر))، والقاص أمين صالح ((جائزة القصة والرواية والمسرحية))، والناقد عبدالله إبراهيم ((جائزة الدراسات الأدبية والنقد))، والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي ((جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية)).

وفي السياق، افتتح الأمين العام للجائزة عبدالحميد أحمد المعرض الفني الكبير لمقتنيات المؤسسة بعنوان ((فسحة الجمال ونزهة الخيال))، وحضره د.صلاح القاسم، وظاعن شاهين، المستشاران الثقافيان في هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، والفائزون بالجائزة، ولفيف من الفنانين والكتاب والإعلاميين وأصدقاء المؤسسة.

ضم المعرض عشرات اللوحات لـ62 فناناً من كبار الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين.

ونظمت المؤسسة ندوة فكرية قدم فيها الفائزون بالجائزة شهادات عن تجربتهم الإبداعية والفكرية أدارها عبدالحميد أحمد، وشارك فيها عدد من الحضور.ثم وقع الفائزون كتبهم الصادرة حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة ((الفائزون)).