زيارة تفقدية لملاعب «خليجي 26» في الكويت الأحد

حددت اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، برئاسة جاسم الرميحي الأمين لاتحاد كأس الخليج، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ولجنة المنشآت والمرافق، الأحد المقبل، موعداً لتفقد المنشآت الرياضية من الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات، وملاعب التدريب التي ستقام عليها فعاليات خليجي 26، والتي تستضيفها الكويت، ديسمبر المقبل.

وسيتفقد الوفد استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات، المرشح لاستضافة منافسات المجموعة الثانية لخليجي 26، واستاد جابر، الذي يستضيف منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخب الكويت مستضيف البطولة، كما سيقوم الوفد بزيارة استاد علي صباح السالم بنادي النصر، كملعب بديل لاستضافة المباريات الرسمية في حال عدم الانتهاء من الأعمال في استاد جابر المبارك.

وكانت اللجنة التفقدية قد استقرت على ملاعب التدريب، وهي الصداقة والسلام بنادي كاظمة، استاد ثامر بنادي السالمية، استاد على الخليفة بنادي اليرموك، استاد نادي الشباب، استاد مبارك العصيمي بنادي خيطان، وملعب صباح السالم بنادي العربي، وكذلك استاد نادي الكويت، الذي سيتم استبعاده بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بإغلاق الاستاد، وعدم إقامة مباريات عليه، وتقوم اللجنة بزيارة استاد محمد الحمد بنادي القادسية، للوقوف على آخر التطورات.

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