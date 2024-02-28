موراي: السؤال عن موعد اعتزالي يُشعرني بالملل

أكد النجم البريطاني آندي موراي، المصنف 67 عالمياً، أنه من المحتمل أن لا يلعب التنس بعد هذا الصيف، موضحاً في الوقت نفسه أنه يشعر بالملل من السؤال حول موعد اعتزاله المرة تلو الأخرى، وقال عقب إقصائه من الدور الـ16 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس أمس: ((من المحتمل ألا ألعب بعد هذا الصيف، يتم سؤالي عن ذلك بعد كل مباراة ألعبها، وكل بطولة ألعبها، لقد مللت من السؤال بصراحة.

وأضاف موراي أنه من المتوقع أن يشارك للمرة الأخيرة في بطولة رولان غاروس المقبلة، وتابع: ((لقد حاولت في السنوات القليلة الماضية أن أمنح نفسي استعداداً أفضل للموسم العشبي، لكن هذا أيضاً لا يضمن أنك ستلعب بشكل جيد على العشب، لقد مررت بتجارب خلال مسيرتي، حيث لم ألعب في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2013، وفزت ببطولة ويمبلدون. ولعبت أيضاً في بطولة فرنسا المفتوحة وقدمت أداءً جيداً في عام 2016. أعتقد أنه لن يحدث فرق كبير إذا حصلت على تدريب إضافي لمدة أسبوع أو نحو ذلك على العشب)).

وودع موراي، بطل نسخة 2017، بطولة سوق دبي الحرة للتنس على يد الفرنسي أوغو أومبير، المصنف 18، الذي تغلب عليه بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4.

وصرح موراي أنه يشعر بالخيبة بسبب خسارته المباراة التي جاءت متقاربة، وقال إنه كان بإمكانه الفوز بها لولا بعض التفاصيل الدقيقة التي أفقدته نقاطاً مهمة، خصوصا في المجموعة الثانية، معرباً في الوقت نفسه عن رضاه عن أدائه والمستويات التي قدمها أمام أومبير.

وحول ما إذا كان يفضل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس أو دورة ويمبلدون قال النجم البريطاني: ((ويمبلدون للتنس تعتبر أكبر بطولة في هذه الرياضة، وكونها بريطانية، من الواضح أنها بطولة خاصة بالنسبة لي)).

وأضاف: ((أحب أن أكون جزءاً من الألعاب الأولمبية، لقد كانت من أفضل التجارب في مسيرتي، عندما كنت جزءاً من الفريق البريطاني. عندما تمكنت من حمل العلم في ريو دي جانيرو، كانت لحظة مذهلة، أحب الرياضة، لذا فإن الحصول على فرصة القيام بذلك من أجل بلدك كان أمراً مميزاً حقاً، بطولة ويمبلدون والأولمبياد كلاهما مميز، لا أريد تفضيل أحدهما على الآخر، لقد أحببت تجربتي في كليهما)).

نتائج

من جهة أخرى واصل التشيكي جيري ليتشكا، المصنف 36، تألقه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس وبلغ ربع النهائي بعدما أقصى الروسي كارين خاشانوف، المصنف 15 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7-6 و6-7 و4-6 في مباراة استغرقت 3 ساعات، ويلتقي ليتشكا اليوم مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف 23 عالمياً، الذي تأهل على حساب الهولندي تالون غريكسبور، المصنف 28، بمجموعتين دون رد 7-6 و7-6.

وواصل الروسي أندري روبليف، المصنف 5 عالمياً بطل نسخة 2022، زحفه نحو المربع الذهبي بوصوله إلى ربع النهائي على حساب الفرنسي آرثر كازو، المصنف 86، بتغلبه عليه بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4.

واستضافت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس حفل رابطة محترفي التنس وسط أجواء ترفيهية مميزة وحضور مجموعة من أفضل اللاعبين المشاركين في المنافسات.

وشهد الحفل حضور دانييل ميدفيديف، حامل اللقب والمصنف الرابع عالمياً، بعد فوزه على ألكسندر شيفتشينكو، إضافة إلى أندري روبليف، المصنف الثاني في هذه البطولة والخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف الثامن عالمياً، وكارين خاشانوف، حامل لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس 2024، واللاعب الصيني تشانغ تشيتشن، وغيرهم الكثير.

وشارك نجوم التنس مجموعة من أفكارهم المميزة، وقاموا بالتقاط الصور مع شخصيات بارزة وممثلين عن سوق دبي الحرة، الجهة الراعية للبطولة، والعديد من شركائها.

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