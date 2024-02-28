زوارق أبوظبي إلى إندونيسيا للمشاركة في الجولة الأولى من مونديال «فورمولا 1»

غادرت، صباح أمس، بعثة فريق أبو ظبي لزوارق ((الفورمولا1)) إلى إندونيسيا للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، على شواطئ بحيرة توبا.

وتحمل بعثة فريق أبوظبي الفائز بالبطولة 8 مرات من قبل، آمالاً كبيرة للمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي قد شهد فوز السويدي جوناس آندرسون بالمركز الأول للمرة الثانية.

ويشارك فريق أبوظبي بقيادة ثاني القمزي والإيطالي ألبرتو كمبراتو الذي يحل بديلاً لشون تورنتي الذي اعتزل مسابقات البحر بعد نهاية الموسم الماضي إثر مشوار حافل بالألقاب والبطولات العالمية.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي في هذه الجولة ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة، وتضم أيضاً جمعة القبيسي ((راديو مان)) القمزي في هذه الجولة، والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي.

وتبدأ تفاصيل الجولة اعتباراً من اليوم مع الفحص الفني للزوارق المشاركة والتسجيل الرسمي، على أن تنطلق التجارب الحرة في يوم غدٍ مع التصفيات التمهيدية للمتسابقين على مسار السباق، ومن ثم يدخل المتسابقون في سباق أفضل زمن بعد غدٍ على مرحلتين، ثم السباق الرئيسي وختام الجولة يوم الأحد.

ووجه ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعمه واهتمامه بفريق أبوظبي، بما ساهم في وصوله لمستويات عالية من التفوق وتحقيق الألقاب في كل البطولات البحرية التي يشارك بها. وأكد الظاهري أن الفريق يدخل أولى جولات البطولة بطموح جمع النقاط منذ البداية والمنافسة على اللقب.. وقال: ((نريد أن نسجل بداية قوية وننافس على اللقب من بداية الموسم، ونطمح إلى أن نبدأ جمع النقاط منذ جولة الافتتاح، ونعول كثيراً على خبرة ثاني القمزي في أن يبدأ الموسم بقوة ويضع نفسه في المقدمة)).

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