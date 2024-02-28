اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا» تعتمد مواقع منافسات النسخة 11

عقدت اللجنة المنظمة لـ ((دورة ند الشبا الرياضية)) اجتماعاً تنسيقياً لبحث الاستعدادات لتنظيم النسخة 11 من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، ويستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وحضر الاجتماع صالح المرزوقي مدير اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي عمر نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وحسن المزروعي مدير الدورة، وأعضاء اللجنة المنظمة والأعضاء أحمد سالم المهري، وخالد العور، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية.

وأكد عادل البناي أن اللجنة المنظمة تعمل وفق خطة عمل لإنهاء التحضيرات والاستعدادات اللوجستية لتنظيم الدورة بالشكل الذي يتناسب مع مكانتها وقيمتها، وقال: ((اعتمدت اللجنة المنظمة أماكن ومواقع إقامة منافسات البطولات التسع المدرجة ضمن برنامج الدورة هذا العام، حيث تستضيف الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع داخل مجمع ند الشبا الرياضي)).

جوائز مالية

وأضاف عادل البناي: رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية مجزية للمشاركين في مختلف الألعاب الرياضية وذلك لتحفيز الرياضيين المشاركين لتقديم أفضل المنافسات وأقوى أداء لهم في البطولات، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الجوائز لاحقاً، لذلك أدعو جميع الرياضيين وعشاق الرياضة للتسجيل في الرياضة التي يحبونها قبل انتهاء الموعد، حيث يتواصل التسجيل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، ويتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة ، ويمكن التواصل مع أعضاء اللجنة الفنية للحصول على كافة المعلومات أو للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بكل رياضة، وقد تم تعميم بيانات التواصل الخاصة بكل رياضة على الجميع حيث تم توفير بريد إلكتروني ورقم هاتف لاستقبال كافة متطلبات المشاركين.

وتم في الاجتماع الاطلاع على آخر التحضيرات اللوجستية للدورة وأعداد المشاركين في كل رياضة، وتم استعراض جدول منافسات البطولات التسع التي يتضمنها برنامج الدورة، كما بحثت اللجنة المنظمة خطة الترويج للدورة والتواصل مع الجمهور الذي ينتظر أخبار الدورة وتفاصيلها في كل عام، والاستعدادات لاستقبال الجمهور في الصالات المختلفة بمجمع ند الشبا وخارجه، بالإضافة إلى نادي دبي لأصحاب الهمم الذي يستضيف منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة.

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