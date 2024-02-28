دولية دبي للطيران اللاسلكي تنطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي ((فئة الهليوكبتر))، وتستمر على مدار 3 أيام. وكشف اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن تفاصيل البطولة في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس، بفندق جولدن تيوليب ميديا، بحضور يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد يوسف عبدالرحمن، الأمين العام نائب مدير اللجنة المنظمة، وعبدالله مراد، عضو مجلس الإدارة، وطارق السعدي، رئيس لجنة طائرات التحكم عن بعد بالاتحاد مدير البطولة، وراشد محمد، ممثل مجلس دبي الرياضي.

وقدم يوسف الحمادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرعايته الكريمة ودعمه السخي والمتواصل للرياضات الجوية عامة، وللبطولة على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الحدث يشهد مشاركة أفضل الطيارين في العالم. وقال الحمادي: تقام النسخة الرابعة بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الرياضية بالدولة، وتحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي ومتابعة الملايين عبر القنوات الرياضية. وأوضح الحمادي أن اللجنة المنظمة اختارت إقامة المنافسات في حديقة زعبيل، التي تعد من أبرز الحدائق في دبي، بهدف الترويج للمعالم السياحية، من بينها برواز دبي، الذي يتميز بإطلالات رائعة على الحديقة، ومركز دبي التجاري العالمي ومتحف المستقبل وغيرها، التي تعد مقصداً للزوار والعائلات على مدار أيام الأسبوع.

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