راشد النعيمي: نعمل على تقديم نموذج تنظيمي مميّز في «خليجية الشباب»

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، اعتمدت اللجنة العليا للدورة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس بدبي، شعار الدورة والعدد النهائي للرياضات بواقع 36 لعبة فردية وجماعية من خلال 41 مسابقة رياضية، وذلك مع بدء العد التنازلي للحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (16 أبريل – 2 مايو) المقبلين بمشاركة 3500 رياضي ورياضية تحت شعار ((خليجنا واحد.. شبابنا واعد))، على أن تستضيف دبي أوبرا حفل الافتتاح 23 أبريل المقبل بمجموعة من العروض الفنية والتراثية التي تشهد تسخير الأساليب التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أغلب فقرات الحفل.

وشهد الاجتماع متابعة سير عمل اللجان الأساسية والعاملة والوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بالدورة، حيث تم اعتماد العديد من الجوانب الخاصة بالحدث بحضور كبير من مختلف وسائل الإعلام، حيث تم الكشف عن توزيع مسابقات الألعاب على مختلف إمارات الدولة. كما شهد الاجتماع اعتماد الموقع الإلكتروني للدورة وشعارها الذي يجسد كلمة ((الإمارات)) فنياً.

ويعبر الشعار عن قيم الاحترام، والمساواة، واللعب النظيف، محتفياً بالنمو والإنجازات الرياضية التي يسعى إليها شباب الخليج، فيما تحتفل خطوطه المتشابكة بالصداقة والتضامن، وتشير ألوانه إلى ألوان علم الإمارات، مرسلة رسالة ترحيبية تعزز الوحدة بين شعوب دول مجلس التعاون.

وخلال الاجتماع تم استعراض نماذج تصميمات الملابس الرياضية الخاصة بوفد الإمارات الرياضي المشارك في الحدث ونظام رموز الرياضات المدرجة بالدورة، كما تم كذلك اعتماد التميمة التي تجسد صقراً في بدلة فضاء ترمز إلى التطلعات العليا والطموح الذي لا يعرف حدوداً، وتعكس روح الابتكار والشجاعة التي تميز الشباب، مستلهمة من إنجازات الإمارات الفضائية.

وترمز رأس الصقر في التميمة إلى الصفات الرياضية كالرشاقة والرؤية الثاقبة والسرعة، ما يلهم الرياضيين، فيما تعبر البدلة الفضائية الزرقاء عن طموح الإمارات في استكشاف الفضاء وتطلعها نحو المستقبل وتحقيق الأحلام العظيمة.

تكاتف

وافتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي الاجتماع بنقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود وتكاتف جميع فرق العمل لتقديم نموذج مميز ومتفرد من العمل التنظيمي في الجانب الخاص باستضافة الأحداث الرياضية، وتأكيد ريادة الدولة في إنجاح المحافل المقامة على أرضها التي دائماً ما تكتب قصة نجاح عنوانها ((الإمارات)).

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن الدورة فرصة فريدة من نوعها نظراً لإقامتها للمرة الأولى لفئة عمرية محددة وتوقيت تنظيمها المثالي للإعداد لقادم الاستحقاقات الكبرى، إذ تعوّل عليها جميع الدول الخليجية الشقيقة المشاركة في إعداد رياضييها لتمثيلها في المحافل المدرجة بالسنوات القليلة المقبلة، ومنها دورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب طشقند 2025، والنسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في داكار 2026، الأمر الذي يعزز قوة الدورة الخليجية الأولى للشباب ويضفي عليها طابعاً استثنائياً من حيث مستوى المسابقات بجميع الرياضات والأرقام والنتائج المحققة.

من جانبه، أشاد فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة المنظمة، بمستوى التنسيق بين جميع اللجان الأساسية والعاملة من خلال الاجتماعات الدورية اليومية للوقوف على المستجدات ووضع التصورات والمقترحات اللازمة للتعامل مع المواقف المختلفة خلال فترة الدورة، والتركيز على رفع جاهزية فرق العمل بداية من استقبال الوفود المشاركة مروراً بانطلاق المنافسات في جميع إمارات الدولة، وصولاً إلى المراحل الختامية من عمر الدورة.

وكشف المطوّع عن أن حفل الافتتاح سيغلب عليه الطابع التقني باستخدام أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية لإيصال عدد من المفاهيم والقيم الرياضية المرتبطة بالتنافس الشريف والتعاون والصداقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للدورة تسلمت عدداً من البرامج المقترحة عقب رفعها من اللجنة المسؤولة عن حفل الافتتاح على أن يتم الاعتماد النهائي خلال الأيام المقبلة.

حضر الاجتماع فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة المنظمة، وكل من الأعضاء غانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اللواء الدكتور محمد المر ممثل عن القيادة العامة لشرطة دبي، وناصر التميمي، ونورة الجسمي، وقيس الظالعي، وعبدالعزيز السلمان، والدكتور خليل المطروشي ممثل عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحسان عبيد المهيري ممثل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، كما حضر مشعل ناصر آل خليفة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

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