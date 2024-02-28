316 شوطاً في مهرجان المرموم لسباقات الهجن

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن انطلاق مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، والذي سيُقام خلال الفترة من 13 مارس إلى 28 مارس.

وبمناسبة إقامة المهرجان في شهر رمضان الكريم، فقد تم إجراء تعديلات جوهرية على برنامج السباق الذي سيشتمل على إقامة سباق واحد يومياً حددت له الفترة المسائية، ما يتيح للجمهور والمشاركين فرصة الاستمتاع بالفعاليات. ويشهد المهرجان إقامة 316 شوطاً، بواقع 76 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و240 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بينما سيكون التنافس قوياً على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل.

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وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 20 شوطاً في سن اللقايا، ومثلها في سن اليذاع، وستة عشر شوطاً في سن الثنايا، وعشرين شوطاً بالنسبة للذلل والزمول.

وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على مدار 60 شوطاً للحقايق، و60 شوطاً في سن اللقايا، و56 شوطاً في سن اليذاع، بالإضافة إلى ثلاثين تحدياً للثنايا، و34 شوطاً للذلل والزمول. وتم تقسيم رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 6 كؤوس باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، و6 بنادق، وخنجر، وبندقية ذهبية، وشداد، بالإضافة إلى سيف الإمارات للذلل المفتوح.

أما بالنسبة لرموز هجن أبناء القبائل فقد قسمت إلى 11 كأساً باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، 12 بندقية، وخنجر وشدادان، بالإضافة إلى سيفي الذلل المفتوح والإنتاج.

كما يشهد المهرجان إقامة 62 شوطاً خصصت لهجن الإنتاج المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل، ما يعكس الاهتمام القوي بالسلالات الأصيلة وتعزيزها وضرورة المحافظة عليها كجزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي والرياضي.

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