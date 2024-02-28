«دبي لسباق الخيل» يكشف تفاصيل «طيران الإمارات سوبر ساترداي» اليوم

يعقد نادي دبي لسباق الخيل مؤتمراً صحافياً اليوم بمضمار ((ميدان)) العالمي، للكشف عن تفاصيل ثالث الأمسيات الثلاث الكبرى لـ ((كرنفال سباقات دبي)) والتي ستحمل اسم ((طيران الإمارات سوبر ساترداي)).

وتضم أمسية ((طيران الإمارات سوبر ساترداي)) التي ستقام يوم السبت، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 10.3 ملايين درهم باقة من السباقات الرفيعة التي تستقطب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، علاوة على خمسة من السباقات التأهيلية التسعة التي رصدت لها مكافآت تشجيعية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

علاقة تاريخية

وتعدّ طيران الإمارات من أكبر رعاة ومساندي الأحداث الرياضية حول العالم، وظلت في طليعة الداعمين للسباقات في دبي منذ نحو ثلاثة عقود؛ واقترن اسمها بالسباق الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أبرز السباقات العالمية الكبرى، كأس دبي العالمي (الفئة الأولى) الذي تبلغ جائزته المالية 12 مليون دولار، حيث إنها راعية اللقب منذ الدورة الأولى للسباق في 1996. وبالتزامن مع رعايتها هذه ستطلق طيران الإمارات مسمياتها على جميع الأشواط التسعة في برنامج أمسية سوبر ساترداي، وتزيد قيمة الجوائز المالية لكل من هذه الأشواط على 800 ألف درهم.

فيما تبلغ الجائزة المخصصة للسباق الرئيسي آل مكتوم كلاسيك (الفئة الثانية) على مسافة 1900 متر، حوالي 1.7 مليون درهم إماراتي، وإلى جانبه سباق الفئة الثانية دبي مدينة الذهب بجائزة تبلغ 1.4 مليون درهم إماراتي، علاوة على سباق الفئة الثالثة رأس الخور الذي تم إطلاقه حديثاً وخصصت له جائزة تبلغ 1.4 مليون درهم إماراتي.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: ((يسعدنا في طيران الإمارات أن نكون الراعي الرئيسي لفعاليات أمسية سوبر ساترداي، التي تعد إحدى أهم الأمسيات على أجندة سباقات الخيل في دبي، كما نفخر بمكانة دبي الريادية في صدارة مشهد سباقات الخيل، ونحن متحمسون لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز نمو هذه الرياضة، ونتطلع إلى استعراض أفضل جوانبها للجمهور المحلي والعالمي)).

من جانبه قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: ((يسعدنا عودة طيران الإمارات إلى مضمار ميدان للمرة الثانية هذا الموسم، وبالأخص في الأمسية الختامية للأمسيات الثلاث الكبرى في هذه النسخة المطورة من كرنفال سباقات دبي، ونثمن عالياً التزامهم بدعم السباقات وإضافة اسمهم باعتبارهم أكبر ناقلة جوية في العالم يسهم في إبراز هذه السباقات وتأكيد هويتها كمنافسات عالمية مرموقة، ونتطلع إلى الترحيب بهم وبضيوفهم في أمسية مثيرة من السباقات من شأنها أن تسفر عن عدة مؤشرات لأمسية كأس دبي العالمي في 30 مارس المقبل)).

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