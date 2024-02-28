بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم اليوم

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم اليوم، النسخة الثالثة عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم ((دبي 2024))، بمشاركة 190 لاعباً ولاعبة، يمثلون 32 دولة، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل، فيما تنطلق النسخة الثامنة للقوس والسهم يوم الأحد، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة، والتي تختتم يوم الخميس المقبل بتتويج الأبطال.

جدير بالذكر، أن دبي تنظم 3 بطولات لأصحاب الهمم خلال 24 يوماً، حيث كانت ضربة البداية بـ ((أم الألعاب))، والتي أقيمت خلال الفترة من 13_ إلى 15 فبراير، تعقبها رفعات القوة والقوس والسهم.

ووجّه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه للحدث، مبيناً أن إقامة بطولتي رفعات القوة والقوس والسهم خلال 8 أيام، بسبب ازدحام الروزنامة الدولية، من أجل إنهاء البطولات المؤهلة إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، قبل وقت كافٍ، من أجل استعداد اللاعبين المتأهلين لخوض هذا التحدي البارالمبي المهم، إضافة إلى قدوم شهر رمضان.

وقال: إن بطولات فزاع باتت علامة فارقة في رياضة ((أصحاب الهمم))، وتحقق العديد من المكاسب للمشاركين في النسخ المختلفة، ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة ((أصحاب الهمم)) من ((قيادتنا الرشيدة))، والذي أسهم في أن يحقق أبطالنا طموحاتهم المطلوبة على الصعد كافة.

وأضاف: إن الإمارات ودبي توفران البنية التحية لأصحاب الهمم، حيث يحرص أبطال العالم على الوجود في جميع أحداثها الرياضية، وليس هذا بغريب، ما يؤكد تسابق الأبطال على الوجود في الإمارات ودبي.

وتابع: نتطلع أن تحقق بطولات 2024 الهدف المنشود، خاصة أنها تقام ضمن الاحتفال بـ 15 عاماً من انطلاقها.

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من جانبه، وجّه ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للحدث، ودعمه المتواصل، ما أسهم في بلوغ هذا الحدث العالمي المهم ما يتطلع له الجميع، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، كما يؤكد دائماً على توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق، سواء في المشاركة في البطولات العالمية أو تنظيمها.

وأشار إلى أن حرص الدول والأبطال على الوجود في الحدث، يعكس قيمة بطولات فزاع، والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مبيناً أنهم في اللجنة المنظمة يسعون لمواصلة تطوير البطولة، من أجل أن تحقق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية ((القيادة الرشيدة)) في الدمج الكامل وتمكين ((أصحاب الهمم))، من خلال الرياضة التنافسية. وأكد أن بطولات فزاع خلال نسخها المختلفة، قدمت العديد من قصص الإلهام، ليسهم ((دبي لأصحاب الهمم)) في العديد من المبادرات، وخصوصاً أن الرياضة هي أسلوب حياة، وبوابة التغيير للأفضل.

من ناحية أخرى، لفتت السلوفينية جيفا الأنظار خلال التدريبات التحضيرية للقوس والسهم، بوجود ابنها الرضيع، والذي لم يتجاوز الـ 8 أشهر معها، خلال هذه التدريبات، والتي حرصت على الوجود لأول مرة في دبي، رغم صغر عمر ابنها، من أجل تحقيق حلمها، والتصويب نحو ((باريس 2024))، بتحقيق رقم تأهيلي. ورفعت اللاعبة شعار التحدي منذ قدومها دبي، بثقتها الكبيرة في نفسها، رغم صغر ابنها، وهى نموذج يحتذى في التحدي والعزيمة والإصرار، ويمثل ابنها الرضيع قوة دفع كبيرة وشحنة معنوية لها، من أجل تفجير طاقاتها في هذه البطولة، التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

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