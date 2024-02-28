أحمد الحمادي يحلق بلقب سباق الاتحاد للإسطبلات الخاصة في بوذيب

حلق الفارس أحمد حسن الحمادي، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101.9 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، ضمن سباقات الاتحاد للقدرة، التي تشمل سباق السيدات الذي يقام صباح اليوم، وسباق العمالقة يوم غدٍ وهما أيضاً لمسافة 101.9 كلم.

وشارك في السباق الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، 100 فارس وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة. وتمكن بطل السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد ((هاك العزيز ايه ايه)) لإسطبلات الخليج بزمن قدره 3:43:09 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 27.40 كلم/ساعة. وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة ((جازام)) لإسطبلات الكمدة مسجلة 3:43:58 ساعات، فيما حلت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا في المركز الثالث على صهوة ((ال جي نسيتو)) لإسطبلات بن حبيب بزمن قدره 3:44:30 ساعات.

توج الفائزين عبد الله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات في اتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد، وصالح فيصل مالك إسطبلات الخليج الفائزة. وتشهد القرية صباح اليوم سباق الاتحاد للسيدات لمسافة 101.9 كلم.

تأكيد

أكد عبد الله النقبي ، أن سباقات كأس الاتحاد تعد إضافة جديدة لدعم أهل الخيل والمدربين والملاك بإقامة 3 سباقات انطلقت اليوم في قرية بوذيب الدولية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101.9 كلم.

وأضاف أن رياضة الفروسية في الدولة ماضية في تطورها وازدهارها بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وحرصها على تمكين أبناء وبنات الإمارات من أفضل المهارات والقدرات التي تحقق تنافسيتهم العالمية في رياضة الفروسية.

وأشار النقبي إلى توجيهات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بتوفير جميع متطلبات النجاح والتميز للفرسان والمدربين والملاك، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد لتعزيز نجاحات الفروسية في دولة الإمارات.

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