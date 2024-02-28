شيشيرت بطل المرحلة الثانية لرالي أبوظبي

فاز الفرنسي غيرلان شيشيرت بالمرحلة الثانية ((مرحلة أدنوك للتوزيع)) من رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام بنسخته الـ 33 برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وقطع شيشيرت مسافة السباق البالغة 239 كلم، بزمن قدره 3:15:58 ساعات، وجاء القطري ناصر العطية ثانياً بفارق دقيقتين و44 ثانية، وحل في المركز الثالث الأمريكي كوانتيرو.

واحتفظ العطية بالمركز الأول في الترتيب العام بزمن 6:53:35 ساعات، يليه البرازيلي موريس بفارق 8 دقائق و31 ثانية، والأرجنتيني ياكوبيني في المركز الثالث بفارق 9 دقائق و38 ثانية.

وفي فئة الشالنجر، فاز الأمريكي جونز بالمركز الأول في المرحلة الثانية بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 3:26:18 ساعات، وحافظ على صدارته للترتيب العام بزمن 7:12:58، يليه الليتواني باتشيوسكا بفارق 6 دقائق وثانيتين عن جونز.

وفي فئة“SSV” فاز السعودي ياسر السعيدان بالمرحلة بزمن قدره 3:33:19 ساعات، إلا أن منصور الهلي بقي في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 7:29:20 ساعات وبفارق دقيقتين وعشر ثوانٍ عن السعيدان.

وتألق في فئة الكواد، الإماراتي عبد العزيز أهلي بعد أن سيطر على المرحلة وقطع مسافتها بزمن 04:00:29 ساعات، وبفارق 9 دقائق و50 ثانية عن أقرب مطارديه البولندي ويسينيويسكي.

وتنطلق اليوم المرحلة الثالثة ((مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي)).

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