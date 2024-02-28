مباراتان في افتتاح الجولة 15 لدوري المحترفين اليوم

تنطلق اليوم مباراتان ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، في اللقاء الأول يستضيف العين نظيره حتا على ملعب إستاد هزاع بن زايد في الساعة 5:35 دقيقة، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق تطلعاته المشروعة، فالعين صاحب المركز الثاني برصيد (28 نقطة) وبعد فوزه بالجولة الماضية على بني ياس، يأمل في متابعة نتائجه القوية والاستمرار في مطاردة الصدارة، خصوصاً وهو يلعب اليوم على أرضه وبين جماهيره، فيما يسعى حتا صاحب المركز قبل الأخير برصيد (5 نقاط) لتعويض خسارته الأخيرة بهدفين نظيفين أمام خورفكان والخروج بأفضل نتيجة من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب العام.

وتأكد غياب المهاجم التوغولي لابا كودجو عن لقاء اليوم بداعي الإصابة، وينتظر أن يدفع مدرب العين اليوم بعدد من اللاعبين الشباب في إطار سياسة التدوير التي ينتهجها في ظل ضغط المباريات الذي يواجه فريقه باللعب كل ثلاثة أيام.

مهمة صعبة

من جانبه، يسعى فريق حتا إلى العودة بنتيجة إيجابية من ((قلعة الزعيم)) رغم صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض، ويفتقد ((الإعصار)) جهود الثنائي محمد عبدالرحمن وخلفان النوبي، ويدرك الفريق أهمية المباراة اليوم أمام العين الذي يملك لاعبين بجودة عالية، إضافة إلى أن الفرصة ما زالت متاحة أمامهم للتعويض بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام خورفكان والتي أصبحت في طي النسيان، سواء من حيث النتيجة أو الأداء رغم افتقاد القليل من الحظ في الجولة الماضية.

مداواة الجراح

وفي اللقاء الثاني، يستقبل اتحاد كلباء ضيفه البطائح في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تأتي بعنوان ((مداواة الجراح)) بعد هزيمة الفريقين خلال الأسبوع الماضي أمام الشارقة بهدف بالنسبة لنمور كلباء، والراقي ضد الوحدة الذي رد دينه للبطائح بنتيجة 1-2.

وتبدو وضعية كلباء في جدول الترتيب غير جيدة في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة وهو مركز غير مطمئن للنمور، ولا تأتي سوى 3 أندية فقط من خلف كلباء وهي عجمان والإمارات وحتا، وكان لقاء الذهاب أمام البطائح قد انتهى على إثر التعادل السلبي، وتشهد صفوف النمور عودة الإيطالي دانيال بيسا الذي غاب عن مباراة الشارقة بسبب نيله البطاقة الحمراء أمام خورفكان.

من جانبه، يتطلع البطائح إلى العودة لسكة الانتصارات بعد آخر فوز حققه في الجولة التاسعة على حساب بني ياس كما يبحث الكرواتي غوران توميتش مدرب البطائح عن أول انتصار له مع ((الراقي)). مشيراً إلى أن الشيء الإيجابي أن المدة الزمنية الفاصلة بين المباراتين قصيرة، وهي فرصة جيدة للتعويض وتحقيق نتيجة جيدة تعيدهم إلى الطريق الصحيح.

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