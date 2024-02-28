الإمارات.. التوازن بين الداخل والخارج

التوازن في التعامل مع متطلبات التنمية الداخلية والأمن الوطني وبين متطلبات السياسة والدبلوماسية الدولية قضية أساسية في الحكومات الرشيدة. وعلى الرغم من أهمية هذا التوازن إلا أن هناك حكومات كثيرة في عالمنا اليوم تعجز عن تحقيقه، أو أنها تعطي أهمية لجانب على حساب جانب آخر.

وهذا نراه بوضوح ليس فقط في العالم الثالث، ولكن حتى في الدول الكبرى، ففي عالم اليوم، عجزت العديد من البلدان الأوروبية عن تحقيق التوازن بين متطلبات الداخل وما تمليه عليها التزاماتها الدولية، الأمر الذي أحدث انقساماً في الرأي العام، فبينما يتوقع الفرد في هذه المجتمعات أن تهتم الحكومات بالتنمية الداخلية ومعالجة قضايا التعليم والصحة وغلاء المعيشة والطاقة، فإن ذلك الفرد يتوقع أيضاً من حكومته أن تهتم بالقضايا العالمية كالنزاعات والحروب الخارجية بحكم تأثيرها على مجتمعه وعلى العالم أجمع، بمعنى أوضح أن وظيفة الحكومة ليست فقط خدمة المواطن، بل والمشاركة في القرار الدولي، فالحكومات لها التزامات محلية وأخرى دولية تمليها عليها واجبات وأخلاقيات التعاون الدولي.

وعلى الرغم من أن هذا الهدف ليس بجديد إلا أنه أصبح في وقتنا الحالي هدفاً رئيساً للحكومات، وخاصة حكومات المستقبل.

دولة الإمارات منذ ولادتها وبروزها على الساحة الدولية وهي تتعامل بجدية مع قضايا التنمية الداخلية ومتطلبات الخارج، فهي تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الداخل والخارج، حيث نجحت استراتيجيتها في التعامل بحكمة كبيرة بين متطلبات التنمية الداخلية ومطالب حضورها على الساحة العالمية بوصفها لاعباً مهماً ومؤثراً، فوضعت في جدول أولوياتها رفاهية المواطن والتعليم والصحة، كما سعت إلى إحداث التغير الإيجابي الذي يهدف إلى بناء مجتمع منفتح، فاستراتيجية تمكين الشباب والمرأة نجحت إلى حد كبير في إحداث تغير مجتمعي إيجابي.

كما أن استراتيجية تنويع مصادر الدخل واستخدام الطاقة النظيفة والاستثمار في الإنسان قد آتت أُكلها.

كل تلك الاستراتيجيات خلقت رأياً عاماً مؤيداً للدولة، الأمر الذي دعم عمل الحكومة وهيأ الأرضية المناسبة لتقبل التغير المجتمعي.

وعلى الرغم من أن الساحة العالمية تضج اليوم بالكثير من المتغيرات الجيوسياسية التي أثرت في عملية النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى إلا أن دولة الإمارات قد استطاعت بحكمة كبيرة تلافي أي تأثير سلبي على عملية النمو الاقتصادي الداخلي، حيث إن التوقعات تدل على أن الدولة سوف تستمر في تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5%.

الاستفادة من الفرص الدولية المتاحة وتسخير كل الإمكانات لخدمة الأهداف الوطنية هي هدف رئيس للدولة، فعبر المبادرات والشراكات الدولية تهدف الإمارات إلى تعزيز دورها إقليمياً وعالمياً، فدولة الإمارات تتعامل مع التحديات العالمية بحكمة واتزان.

ومن خلال تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الفاعلة والمؤثرة استطاعت الإمارات ترسيخ مكانتها داخلياً وخارجياً، فهي من أوائل دول المنطقة في الاستثمار في قضايا تهم العالم، كالطاقة النظيفة والفضاء، ومن أوائل الدول التي سعت إلى الاستثمار الناجح في عدد من الدول الإقليمية والصديقة، الأمر الذي رسخ ليس فقط الاستقرار في المنطقة، ولكن سمعة ومكانة الإمارات عربياً ودولياً.

إن دولة الإمارات مدركة أن عليها التزامات داخلية نحو المواطن والمقيم، وأخرى خارجية نحو المجتمع الدولي، التي هي عضو فاعل فيه. وهكذا نجحت في تحقيق ذلك التوازن بحكمة وتفانٍ، فعبر المبادرات الداخلية نجحت في تحقيق التنمية حتى أصبحت مضرب الأمثال في تحقيق النمو والاستقرار. أما خارجياً فقد نجحت في بناء الشراكات السياسية والاقتصادية.