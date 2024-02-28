الذكاء الاصطناعي والمستقبل البشري

يشهد العالم في الوقت الراهن تنافساً شرساً حول تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتفق الكثيرون أنها ستشكل مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي، ولا سيما في ظل النمو السريع لسوق الذكاء الاصطناعي عالمياً، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم هذا السوق سيبلغ نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2030 مقارنة بنحو 165 مليار دولار عام 2023، فيما ذهبت تقديرات أخرى إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث توقعت أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول العام 2030.

وتطرح التطورات الراهنة في مجال الذكاء الاصطناعي تساؤلات مهمة بالنسبة لتأثيرها على المستقبل البشري، وهي تساؤلات ذات شقين، الأول يتعلق بكيفية استثمار هذا المجال الصاعد في تطوير مختلف مجالات التطور البشري وتعزيز رفاهية الإنسان وتحسين جودة حياته.

والشق الثاني يتعلق بالأبعاد الأخلاقية والسلوكية لهذه التكنولوجيا وتأثيراتها السلبية المحتملة. وبالنسبة للشق الأول فلم يعد هناك خلاف عليه، ولا سيما بعدما اخترقت تقنيات الذكاء الاصطناعي مختلف مجالات الحياة ضمن إطار الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، بداية من مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، وصولاً إلى مجال التكنولوجيات العسكرية المتطورة وتكنولوجيات الفضاء.

أما الشق الثاني فيحظى بالاهتمام الأوسع ضمن النقاشات العالمية الراهنة لهذه التقنيات ويقع في صلب الدعوات المنادية بضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي لمنع إساءة استغلاله ووضع ضوابط واضحة لهذه التقنيات.

ولا تتعلق المخاوف فقط بإساءة استغلال هذه التقنيات أو أبعادها الأخلاقية وتأثيراتها السلبية المحتملة على قطاع مهم من الوظائف المعرضة للإحلال، بل تصل إلى حد الخوف على مستقبل الجنس البشري ذاته، ولا سيما بعدما حصلت شركته ((نورالينك))، التي تتبع إيلون ماسك، مؤخراً على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يسمح لها بإجراء اختبارات على الإنسان، والبدء في زرع شرائح إلكترونية في أدمغة بعض البشر، في إطار خطة ((تشبيك الأدمغة مع الآلات))، حيث طرح الخبراء في هذه المجالات العديد من المخاوف من بينها إمكانيات اختراق هذه الشرائح الإلكترونية من قبل جهات معادية أو منافسة لدفع البشر للإضرار بأنفسهم.

وبصرف النظر عن مدى موضوعية هذه المخاوف أو احتماليتها فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ماضية في مسارها التطوري ولن تقف، ومن غير المعلوم المدى الذي يمكن أن تصل إليه، وهو ما يفرض التحرك في مجالين، الأول يتعلق بضرورة الإسراع بجهود حوكمة هذا المجال، وهو ما كان أحد محاور النقاش المهمة في القمة العالمية للحكومات التي احتضنتها دبي أخيراً. والمسار الثاني هو الانضمام للركب العالمي وعدم التخلف عن المسار.

وتبرز هنا بصورة خاصة الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في تطوير هذه التكنولوجيا من خلال تبني العديد من السياسات والاستراتيجية التي تستهدف تطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهدافها المستقبلية الطموحة، ومن ذلك: إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، واستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين عام 2018، والذي تم تحديث هيكله عام 2021، بهدف الإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدوائر الحكومية وقطاع التعليم، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وتم تتويج هذه الخطوات بإصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة ليكون هذا المجلس مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.