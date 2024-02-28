الكلمة بوابة التغيير

للكلمة قيمة كبيرة في النفوس، فهي تعتبر أشبه بالعصا السحرية التي تصنع المعجزات، ولها تأثير كبير على الفرد، لقد كان أجدادنا العرب القدامى لديهم الكثير من الوعي وفهم لهذه الحقيقة، إن للكلمة دوراً كبيراً وتأثيراً في تربية الطفل وتشجيعه على الشجاعة والثقة ومواجهة الحقيقة. للكلمة المكتوبة تأثير كبير وأثر بالغ، فالكلمة إن كانت طيبة سيكون لها تأثير جيد على نفسية الآخرين، وأما الكلمة القاسية فهي كالرصاصة، تصيب مباشرة ويكون لها وقع سيئ.

وعندما تصبح أكثر وعياً بكلامك، سوف تبدأ في رؤية التغييرات الإيجابية التي تحدث في جميع جوانب حياتك. كما يقال إن التعبير الشفهي أبلغ وأدفأ وأصدق، وتظل الكلمة المكتوبة عاجزة عن بلوغ حد الكمال الوصفي لأنها لا تستطيع أن تنقل روح الصوت وما يحمله من مشاعر. يقول الروائي والشاعر النيجيري غابرييل أوكارا في بداية روايته ((الصوت)): ((إن محاولة المؤلف التعبير عن أفكاره أمر صعب للغاية، حتى لو حاول أن يفعل ذلك بلغته الخاصة، فما يقال أو يكتب عادة لا يكون بالضبط كما يخطر على البال. بين ولادة الفكرة وتحولها إلى كلمات، يضيع شيء ما)).

وأعتقد أنه كلما استطاع المؤلف أن ينقل أفكاره بسرعة وخفة على الصفحات، وكان مقدراً له أن ينجح في الحفاظ على وهج الفكرة، اقترب من التأثير، إذا قرأت نصاً وأحسست أن الكلمات تتنفس أو لها حياة، فاعلم أن مؤلفه ينجح في نقله سريعاً بين يديك.

لقمان الحكيم لديه كلمة تؤكد أهمية الكلام وتأثيره على نفسية الإنسان ونجاحه أو فشله، يقول: ((إن من الكلام ما هو أشد من الحجر، وأنفذ من وخز الإبر، وأمرّ من الصبر، وأحر من الجمر، وإن من القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها)).