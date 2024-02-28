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الكتابة كانت قدري

2/28/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدثت عن تجربتي الطويلة في عالم الكتابة والصحافة مع فتيات من الأجيال الشابة يعملن في مجال الإعلام، في إطار مبادرة لتسجيل تجارب الرواد في عالم الإعلام بدبي خلال العقود الأخيرة الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً، والحق أنها مبادرة مهمة تستحق التقدير والاحتفاء، لأن هناك الكثير من التجارب والنجاحات والقصص التي تستحق أن تروى على لسان أصحابها وأن ينصت لها الناس ويعرفها الجميع في كل مكان.

حكاياتنا وقصصنا في الإعلام بشكل عام، في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة، في أروقة التلفزيون والإذاعة، البدايات، المصادفات، المخاطرة والجرأة، الأحلام والرؤى، النجاحات والفشل والقيام ثانية، إعادة الكرة مرة واثنتين وعشر مرات، الفرص وأخذ زمام المبادرة، الدخول إلى المناطق الصعبة في الكتابة والخروج بسلام وأحياناً غير ذلك، تراكم التجربة وصناعة التاريخ الشخصي والجمعي...

هناك الكثير الكثير من الخيوط التي ستؤسس لكتابة تاريخ حقيقي للإعلام والصحافة نحتاج أن نعرف خفاياه وأسراره وطرائفه كما يحتاجه دارسو الإعلام والباحثون في سوسيولوجيا المجتمع وتطور المؤسسات في دبي والإمارات بشكل عام، هذا لا يعني عدم وجود توثيق سابق لتطور الإعلام عندنا في الإمارات، لكن كل مبادرة جديدة تضيف وتكمل وتنصف هذه الجهود الكبيرة والمؤسسة التي قدمها جيل الرواد من أبناء الإمارات نساءً ورجالاً!

ما زلت أتذكر البدايات والصدفة غير المتوقعة التي قادتني للصحافة، وأتساءل كيف يمكن للإنسان أن يعيش عمراً في جلباب ليس له، ويظل يتحرك فيه يميناً ويساراً باحثاً عن صوته وظله لكن بلا فائدة، حتى يقدر له الله صدفة أو موقفاً طارئاً كأثر الفراشة لكنه الأثر الذي لا يزول ولن يزول أبداً، فذلك الموقف أو تلك المصادفة ستكون القدر الذي سيأخذ بيده إلى حيث يجب أن يكون، وإلى حيث سيجد ظله وصوته وينطلق ليكون ما أراد وما كتب له؟

وأنا أتحدث عن تجربتي بصوت عالٍ، أيقنت أكثر من أي وقت مضى أن الكتابة في الصحافة كانت قدري الحقيقي!

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