عالم آخر بعد الحرب

بعد هذه الحرب سيكون العالم مختلفاً، فالخاسر الأكبر ليس إسرائيل كما قال الرئيس الأمريكي بايدن، بل الولايات المتحدة نفسها ستحتاج إلى ((لملمة)) مساوئها لسنوات، ففي السياسة إذا سقط القوي والكبير يكون من الصعب عليه أن يعود كما كان.

فإذا كان نتانياهو يخاطر ولا يزال بفقدان الدعم من العالم الذي كان يؤيده، فإن الولايات المتحدة سجلت فعلاً خسارة فادحة في علاقاتها الدولية، فما عاد الصديق يثق في مصداقيتها، وأصبح الحليف خائفاً من الغدر إذا سار خلفها، فالذي حصل في غزة لم يؤيده إلا بايدن وإدارته، بخلاف الطاقم الإسرائيلي الحاكم، ومن خاضوا في مستنقع الدماء والتدمير في الأيام الأولى من قادة الغرب تداركوا الأمر بسرعة وابتعدوا عن سياسة تأييد الظالم، وكان على بايدن أن ينتبه عندما اتضحت الصورة في منتصف أكتوبر، وأن يكون أكثر إدراكاً لنتائج انفلات نتانياهو، ولا يكون تابعاً وهو الكبير، فسقطة الكبير مدوية، وتصحيح الأخطاء بعد أربعة أشهر ونصف الشهر لن تمحو آثارها، فالعالم دخل فعلاً في ((مرحلة التوجّس)) من الولايات المتحدة، أما الشرق الأوسط فقد اتسعت المسافة الفاصلة بينه وبين إدارات تلك البلاد المتعاقبة، خاصة في العقدين الأخيرين، وجاء بايدن ليتمّم ذلك التباعد الذي نراه بالعين المجردة!

العالم بعد الحرب سيودّع نتانياهو والمتطرفين الذين يحيطون به، ولن تكون إسرائيل الدولة ذات الامتيازات لدى الغرب، ولا نستبعد أن تكون كذلك مع الأمريكان، فرحيل بايدن يقترب، ومن سيأتي مكانه سيجد واقعاً جديداً يجب أن يتعامل معه، وقد يقضي فترة رئاسته وهو يحاول التخفيف من الأضرار الناتجة عن التأييد المطلق لحرب يشنّها جيش مدجّج بالسلاح ضد شعب أعزل مُورست ضدّه كل أنواع الظلم والقهر، وستختفي حماس فجأة كما ظهرت فجأة، وسيتغيّر الحال داخل الأراضي المحتلة، ولن تعود الثقة بالولايات المتحدة إلى عهدها السابق إلا بفرض الحلّ الدائم لقضية فلسطين.