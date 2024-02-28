ميزة تتيح التحكم بالهاتف عن طريق العين

كشفت شركة الهواتف الصينية Honor عن ميزة جديدة لتتبع العين تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنها كشف المكان الذي ينظر إليه المستخدم على شاشة الهاتف. ويمكن للميزة المسماة ((الكبسولة السحرية))، التي ستكون متاحة على جهاز Magic 6 Pro، التمييز بين النظرة السريعة والمتعمدة، بحيث ينفذ الهاتف الإجراء المطلوب دون الحاجة إلى لمسه.

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