50 صحافياً يطالبون بحرية العمل في غزة

بعث أكثر من 50 صحافياً في المملكة المتحدة رسالة مفتوحة إلى السفارتين الإسرائيلية والمصرية للمطالبة بالسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية ((بحرية ومن دون قيود)) إلى غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء.

وناشدت الرسالة الصادرة عن 55 مراسلاً ومقدّماً من هيئات البث الرئيسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً توفير حماية أفضل للصحافيين الموجودين بالفعل في القطاع.

وجاء في نص الرسالة: ((نحض حكومتي إسرائيل ومصر على السماح بالوصول الحر وغير المقيّد إلى غزة لجميع وسائل الإعلام الأجنبية)).

كما دعت إسرائيل لإصدار إعلان عن سماحها للصحافيين الدوليين بالعمل في غزة، وللسلطات المصرية السماح للصحافيين الدوليين بالوصول إلى معبر رفح بين مصر وغزة.

ومن بين الصحافيين الذين وقعوا على الرسالة أليكس كروفورد من سكاي نيوز، وجيريمي باون من ((بي بي سي))، وكريستيان أمانبور من ((سي إن إن)). ورغم أن بعض الصحافيين تلقوا دعوات للمشاركة بجولات ينظمها الجيش الإسرائيلي داخل غزة، إلا أنهم منعوا من التحدث إلى الفلسطينيين. وأفادت الرسالة: ((هناك اهتمام عالمي شديد بالأحداث في غزة، وحالياً التغطية الوحيدة تأتي من الصحافيين الذين يقيمون هناك)).

وأضافت: ((من المهم احترام سلامة الصحافيين المحليين، وأن تعزز جهودهم عبر العمل الصحافي الذي يقوم به العاملون في الإعلام الدولي.. الحاجة للتغطية الميدانية الشاملة للنزاع هو أمر ضروري)).

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