الاستيطان الإسرائيلي يتحدى انتقادات واشنطن

تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متحدياً الانتقادات الأمريكية والضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

وأعلن سموتريتش في وقت متأخر الثلاثاء، الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى مشمار يهودا في غوش عتصيون، وهي تجمع استيطاني جنوبي القدس، وقال إن إسرائيل ستواصل السماح ببناء المزيد من المستوطنات.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعليقات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال فيها إن واشنطن تعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، ما يعني العودة إلى الموقف الأمريكي القديم الذي حادت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، وافق وزراء إسرائيليون على اجتماع مجلس تخطيط للموافقة على بناء حوالي 3300 منزل في المستوطنات، وهو القرار الذي قال بلينكن إنه خيب آمال واشنطن، التي تسعى لاستئناف الجهود من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين عبر حل الدولتين.

ويعيش سموتريتش، الذي يتزعم أحد الأحزاب المؤيدة للمستوطنين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية، في مستوطنة ويدعم باستمرار بناء المزيد من المستوطنات.

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