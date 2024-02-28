Thursday, 29 February 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستيطان الإسرائيلي يتحدى انتقادات واشنطن

2/28/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متحدياً الانتقادات الأمريكية والضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

وأعلن سموتريتش في وقت متأخر الثلاثاء، الموافقة على بناء مستوطنة جديدة تسمى مشمار يهودا في غوش عتصيون، وهي تجمع استيطاني جنوبي القدس، وقال إن إسرائيل ستواصل السماح ببناء المزيد من المستوطنات.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعليقات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال فيها إن واشنطن تعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، ما يعني العودة إلى الموقف الأمريكي القديم الذي حادت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، وافق وزراء إسرائيليون على اجتماع مجلس تخطيط للموافقة على بناء حوالي 3300 منزل في المستوطنات، وهو القرار الذي قال بلينكن إنه خيب آمال واشنطن، التي تسعى لاستئناف الجهود من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين عبر حل الدولتين.

ويعيش سموتريتش، الذي يتزعم أحد الأحزاب المؤيدة للمستوطنين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية، في مستوطنة ويدعم باستمرار بناء المزيد من المستوطنات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28022024000110011019ID1107914149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث