القاهرة تأمل بوقف إطلاق النار في غزة

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عن أمله في وقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن تعود الحياة إلى طبيعتها.

ونقلت قناة ((القاهرة الإخبارية)) عن السيسي قوله، خلال احتفالية ((قادرون باختلاف)) في نسختها الخامسة أمس، ((إن الدولة المصرية حرصت على تخفيف المعاناة عن أشقائنا في قطاع غزة)).

وأضاف: ((حرصنا على أن يكون معبر رفح سبيلاً لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال المصابين))، مؤكداً الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية حتى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة ضغط الأطراف الدولية على إسرائيل لإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات إلى غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، أمس، من اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول الأوضاع في غزة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد.

وذكر المتحدث، في بيان، أن الوزير شكري، ووزير الدولة البريطاني، بحثا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، حيث أكد الوزير شكري لنظيره البريطاني المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية، امتثالاً لأحكام القانون الدولي.

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