مسيرة لأسر المحتجزين الإسرائيليين نحو القدس

تنظم أسر المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، مسيرة من كيبوتس ((رعيم)) الحدودي مع القطاع، إلى القدس، تحت شعار ((متحدون لتحرير الرهائن)). ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى المدينة السبت المقبل، بحسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) أمس.

واتجهت المسيرة أولاً أمس، إلى ((سديروت))، أقامت مراسم تضامن عند مركز الشرطة الساعة الرابعة والنصف بعد العصر. وبعد ذلك توجهت المجموعة سيراً على الأقدام إلى ((كريات غات)) لقضاء الليلة الأولى.

واليوم الخميس، تسير المجموعة من ((كريات جات)) إلى مدينة ((بيت جبرين))، قبل مواصلة طريقها إلى ((بيت شمش))، حيث تقام مراسم هناك في المساء. وفي صباح الجمعة، تنظم المجموعة ((مسيرة أوسع نطاقاً)) تضامناً مع الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

وسيقضي المشاركون في المسيرة الليل في كيبوتس ((تسورا))، ثم يتوجهون إلى القدس.

وسيتم إقامة مسيرة مساء السبت المقبل في ميدان باريس بالمدينة.

ولفت الناطق باسم عائلات الأسرى حاييم روبنشتاين إلى أن المسيرة تمر عبر العديد من المدن في الطريق إلى القدس، داعياً إلى الانضمام إلى المسيرة، للتوحد وراء استعادة الأسرى.وتأتي المسيرة في حين تجرى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

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