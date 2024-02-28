سيئول تتوعد بـ«رد ساحق» على استفزازات بيونغيانغ

توعدت سيئول، أمس، بـ ((رد فوري وساحق)) على أي استفزاز تقدم عليه بيونغيانغ، فيما تتحضر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الحليفتان، لبدء المناورات العسكرية المشتركة ((فريدوم شيلد))، الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، خلال حفل عسكري في سيئول، إنه من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات مختلفة، جنباً إلى جنب مع حرب نفسية، من أجل خلق ارتباك اجتماعي، وتقسيم الرأي العام، قبل الانتخابات البرلمانية في البلاد، المقررة أبريل المقبل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ((يونهاب)).

وشدد يون على ضرورة اتحاد الجيش مع الشعب، لـ ((إنزال الهزيمة بمخطط كوريا الشمالية الرامي إلى التأثير في البلاد))، مجدداً يون تأكيد الحاجة إلى ((تحقيق السلام من خلال القوة، بناء على القدرة الساحقة، ووضع الاستعداد، وليس السلام الزائف الذي يعتمد على النوايا الطيبة للطرف الآخر)).

ونوّه يون بأن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية، فيما تواصل القيام بتهديدات نووية، واستفزازات صاروخية، لا سيما مع تعريف الجنوب بأنه ((عدوها الأساسي))، بينما شدد يون على محافظة الحكومة والجيش في كوريا الجنوبية، على وضع الاستعداد القوي والحازم لـ ((ردع كوريا الشمالية، والرد الفوري وبشكل ساحق))، متعهداً باستكمال نظام الردع النووي الموسع المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من خلال المجموعة الاستشارية النووية، وتسريع تطوير النظام ثلاثي المحاور، لمنع التهديدات النووية الكورية الشمالية من مصدرها.

وأوضح يون أن النظام ثلاثي المحاور، يشمل: الدفاع المضاد للصواريخ، وبرنامج تعطيل القيادة الكورية الشمالية، ومنصة الضربات الاستباقية، في وقت تعهّد يون بتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، فضلاً عن تعزيز التضامن مع المجتمع الدولي، بناء على التحالف القوي بين سيئول وواشنطن وطوكيو.

في الغضون، تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة ((فريدوم شيلد))، الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية ((د ب أ))، نقلاً عن بيان لهيئة الأركان المشتركة في سيئول، وقيادة القوات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأفاد البيان بأن مناورات ((فريدوم شيلد)) السنوية، ستجرى في الفترة من الاثنين المقبل وحتى 14 مارس المقبل، بحسب شبكة ((كيه بي إس وورلد)) الإذاعية الكورية الجنوبية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، أن البلدين الحليفين سيجريان خلال تلك الفترة مجموعة متنوعة من التدريبات الميدانية المشتركة، بحراً، وبراً، وجواً، لزيادة إمكانية العمل البيني، وتعزيز قدرات العمليات المشتركة للحليفين.

وطبقاً للبيان، تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تنفيذ تدريبات مركز القيادة، القائمة على المحاكاة على الكمبيوتر، بالإضافة إلى التدريب الميداني، جنباً إلى جنب مع مناورات أخرى.

وبيّنت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، أن التدريبات المقررة ستركز على عمليات تستخدم أصولاً برية، وبحرية، وجوية، وإلكترونية، وفضائية، مقدرة أن تحيد هذه التدريبات، تهديدات كورية شمالية، اعتماداً على سيناريوهات تجسّد تهديدات أمنية متنوعة، ستعزز أكثر الوضع الدفاعي المشترك.

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