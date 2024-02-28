«مونوسكو» تبدأ الانسحاب التدريجي من الكونغو الديمقراطية

بدأت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ((مونوسكو))، أمس، انسحابها التدريجي من البلاد، بناء على طلب كينشاسا التي تعتبرها غير فعّالة، مع تسليمها رسمياً أولى قواعدها في جنوبي كيفو (شرق) إلى السلطات المحلية.

وبعد مهمة بدأت قبل 25 عاماً، أعلن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، قراره سحب القوة الأممية على الرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف شرقي البلاد.

ولا تزال بعثة ((مونوسكو))، التي تضم حالياً 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام، منتشرة في المقاطعات الثلاث، الأكثر اضطراباً في المنطقة، أي جنوب وشمال كيفو وإيتوري، فيما تفيد الأمم المتحدة وكينشاسا بأنهما تريدان أن يكون الانسحاب ((منظماً ومسؤولاً ومستداماً))، بالتالي تم اعتماد ((خطة فك ارتباط)) من 3 مراحل.

وتنص المرحلة الأولى على انسحاب الجنود وعناصر الشرطة في البعثة الأممية من جنوب كيفو بحلول 30 أبريل على أن ينسحب عناصرها المدنيون في 30 يونيو، المقبلين. كما من المفترض أن تغادر قوة ((مونوسكو)) قواعدها الـ14 في الإقليم قبل مايو 2024، وتسلمها إلى قوات الأمن الكونغولية.

وستكون قاعدة ((كامانيولا))، القريبة من الحدود البوروندية والرواندية، الأولى التي سيتم تسليمها إلى الشرطة الوطنية. وقبل ساعات من المراسم الرسمية لبدء الانسحاب، انقسمت الآراء في كامانيولا. فقال رئيس مجلس الشباب المحلي، أومبيني نتابوبا، لـ((فرانس برس)): ((لا أشعر بأني معني بالأمر))، مضيفاً: ((كل مساء كنا نشاهدهم يتجولون في مدرعات باتجاه سهل روزيزي))، وتابع: ((لكن انعدام الأمن لا يزال قائماً، وكذلك عمليات السطو المسلح والخطف)).

ورحّب الناشط في مجال حقوق الإنسان، ميبوندا شينغير، ((بقرار الحكومة الكونغولية))، لكنه أعرب عن خشيته من ((التأثير السلبي على المستوى الاقتصادي))، لأن سكان كامانيولا كانوا يعملون في قاعدة ((مونوسكو)).

فيما يخشى آخرون، كالمدرس، جوي ويندو، من ((الفراغ الأمني)) الذي سيخلفه خروج العناصر من قاعدة ((كامانيولا))، وقال: ((بوجودهم كنا في مأمن من الغزاة الروانديين)).

ويأتي انسحاب بعثة ((مونوسكو)) في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المقاطعات الشرقية التي تشهد أعمال عنف مسلحة مزمنة منذ 30 عاماً، بينما يواجه شمال كيفو أزمة حادة منذ معاودة حركة ((إم 23))، المدعومة من رواندا، تمردها على السلطة المركزية، اعتباراً من نهاية 2021.

واستولت ((إم 23)) على مساحات واسعة من الأراضي، واشتد القتال مطلع فبراير الجاري في منطقة غير بعيدة عن العاصمة الإقليمية غوما، بينما حرصت بعثة ((مونوسكو))، التي لا تحظى بشعبية في أوساط السكان، على التذكير بأنها ((تدعم القوات المسلحة الكونغولية وتدافع عن مواقع وتسهل المرور الآمن للمدنيين)).

ورأت رئيس جمعية تنموية في كامانيولا، بياتريس توباتونزي، أن ((مغادرة قوات حفظ السلام الأممية يقلقنا، في وقت تخوض البلاد حرباً مع متمردين مدعومين من روانديين))، لكنها أعربت عن أملها في تمكن الجيش الكونغولي ((بسد الفراغ بسرعة)).

وتشدد الأمم المتحدة على أن رحيل قوات حفظ السلام يجب أن يتم بالتوازي مع ((زيادة قدرات)) قوات الأمن الكونغولية التي سيتعين عليها تولي المسؤولية الأمنية لحماية المدنيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز