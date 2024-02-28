القوات الروسية تسيطر على بتروفسكي وستيبوف قرب أفدييفكا

أكدت موسكو سيطرة القوات الروسية على منطقتي بتروفسكي وستيبوف على محور أفدييفكا في أوكرانيا، والسيطرة كذلك على مواقع أكثر فائدة عملياتية. في وقت تشرع الصين بجولة مكوكية الأسبوع المقبل عبر إرسال مبعوث خاص لحل الأزمة الأوكرانية عبر القنوات الدبلوماسية.

بينما وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى ألبانيا في أول زيارة له إلى منطقة البلقان منذ بدء الحرب في بلاده، بحثاً وراء الدعم في مواجهة روسيا. فيما اتهمت الأخيرة، الولايات المتحدة بالسعي إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية عن طريق إثارة الهستيريا المعادية لروسيا بشكل مصطنع.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، سيطرة قواتها على بتروفسكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية. وأعلنت في بيان: ((قامت وحدات من مجموعة قوات ((المركز)) بتحرير بلدة بتروفسكي، حيث نجحت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة)).

وأضافت أنها صدت 11 هجوماً مضاداً للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات لينينسكوي، ونوفغورودسكوي، ونوفوباخموتوفكا، وتونينكو، وأورلوفكا وبيرفومايسكوي. وأكدت في بيان ثانٍ أن القوات الروسية سيطرت على قرية ستيبوف الأوكرانية (نحو 11 كيلومتراً شمال غربي أفدييفكا. فيما أفاد الجيش الأوكراني بأنه سحب قواته من ستيبوف، وسيفيرن.

في الغضون أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن مبعوث بكين الخاص بأوكرانيا، الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، لي هوي سيقوم اعتباراً من السبت المقبل، بجولة، تشمل: روسيا، وأوكرانيا، ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال المتحدث باسم ((الخارجية الصينية))، ماو نينغ، إن المبعوث سيزور كذلك بولندا، وفرنسا، وألمانيا، مؤكداً أن الزيارة تندرج في إطار ((الدورة الثانية من الجولة الدبلوماسية المكوكية للبحث عن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية)).

في السياق وصل زيلينسكي إلى العاصمة الألبانية تيرانا، للمشاركة في قمة ((أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا))، وتعتبر هذه الزيارة الأولى له إلى منطقة البلقان منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتأتي في خضم جولة دولية يقوم بها.

ومن المقرر أن يجري زيلينسكي محادثات مع رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، بشأن التعاون الدفاعي والسياسي ودعم صيغة السلام والعمل على الاتفاقيات الأمنية.

وكتب زيلينسكي على ((إكس)): ((أعمل اليوم في تيرانا.. سألتقي بصديق ثابت لأوكرانيا رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما))، موضحاً أنه سيلتقي أيضاً زعماء آخرين في المنطقة على هامش القمة.

كما يحضر القمة بشكل خاص، بحسب المنظمين، رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلنكوفيتش، والرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، فضلاً عن رئيس كوسوفو فيوسا عثماني.

إلى ذلك، حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقاء مع قادة الكونغرس من التكلفة الباهظة للفشل في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، في محاولة الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العاجلة لكييف وتجنب إغلاق حكومي وشيك.

والتقى بايدن رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، ونظيره الديمقراطي، حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم المعارضة، ميتش ماكونيل.

بينما ظل الخلاف سيد الموقف خلال اللقاء فيما يتعلق بأوكرانيا، مع إصرار جونسون على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الحدودية أولاً.

وقال بايدن: ((في ما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الحاجة ملحة))، مضيفاً أن ((عواقب التقاعس عن التحرّك كل يوم في أوكرانيا وخيمة)).

جدير بالذكر أن زيلينسكي حذر مؤخراً بأن بلاده في حاجة ماسة إلى دعم غربي متواصل لهزيمة روسيا، وأعرب عن أمله في أن تقر الولايات المتحدة حزمة دعم تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.

إلى ذلك اتهمت السفارة الروسية في واشنطن، السلطات الأمريكية وإدارة البيت الأبيض، بالسعي إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية عن طريق إثارة الهستيريا المعادية لروسيا بشكل مصطنع.

وأعلنت السفارة، في بيان على ((تيليغرام))، أن ((الهستيريا المعادية للروس، التي يتم إثارتها بشكل مصطنع في الولايات المتحدة، تؤكد تركيز السلطات الأمريكية على زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا قبل الانتخابات الرئاسية))، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية ((د ب أ))، عن نظيرتها الروسية ((تاس)).

ويأتي بيان السفارة الروسية في واشنطن، تعليقاً على التصريحات المناهضة لموسكو التي أصدرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية.

وتابعت السفارة: ((نعتبر مثل هذه التصريحات محاولة وقحة للتدخل في الشؤون الداخلية)).

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