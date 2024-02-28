الولايات المتحدة تدعو إلى مسار دبلوماسي حول جنوب لبنان

دعت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى التركيز على الدبلوماسية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان، بعد تحذير إسرائيل من أنها ستواصل ملاحقة ((حزب الله)) حتى لو تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: ((قالت حكومة إسرائيل علناً وأكدت لنا بشكل خاص أنهم يريدون تحقيق مسار دبلوماسي)).

ولفت ميلر إلى أن إسرائيل تواجه ((تهديداً أمنياً حقيقياً)) مع فرار آلاف الأشخاص من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان، واصفاً ذلك بأنه ((قضية مشروعة تحتاج إلى معالجة)).

في الأثناء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة ((حماس))، أمس الأربعاء، قصف مقر قيادة وثكنة مطار بشمال إسرائيل بحوالي 40 صاروخاً انطلقت من جنوب لبنان. وقالت ((القسام))، في منشور على ((إكس)): ((قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769)) ((معسكر غيبور)) و((ثكنة المطار في بيت هلل)) برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد)). وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة ((كريات شمونه)) شمالي البلاد في أمس، بعد تحديد حوالي عشر عمليات إطلاق صواريخ، عبرت من لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران في لبنان وقصفت طائراته المقاتلة منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ((حزب الله))، وأهدافاً أخرى في منطقة ((الرامة)) بجنوب لبنان.

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