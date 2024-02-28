فرقاطة ألمانية تتصدى لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر

تصدت الفرقاطة البحرية الألمانية ((هيسن))، التي تم نشرها في البحر الأحمر في إطار مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن البحري الدولية، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الأولى، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إسقاط خمس مسيرات هجومية تابعة للحوثيين بالبحر الأحمر، في حين حذرت بريطانيا، أمس، من كارثة بيئية جراء هجوم الجماعة على سفينتها التي باتت عالقة بالبحر الأحمر.

وأوضحت قيادة العمليات الألمانية أن الفرقاطة أسقطت طائرتين مسيرتين في تتابع سريع الثلاثاء.

وهذه هي أول عملية استخدام للأسلحة الحية من قبل البحرية الألمانية منذ نشرها الجمعة.

إسقاط 5 مسيرات

في الأثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن ((طائرة أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف)) أسقطتا، 5 طائرات مسيرة حوثية فوق البحر الأحمر.

إلى ذلك حذرت بريطانيا، أمس، من كارثة بيئية جراء هجوم جماعة الحوثي على سفينتها التي باتت عالقة بالبحر الأحمر.

وأشارت السفارة إلى أن ((السفينة الآن معرضة لخطر التسرب في البحر الأحمر))، مشددة على أنه ((يجب على الحوثيين وقف هجماتهم العشوائية)).

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