وفد كلية القيادة والأركان يزور مقر المجلس الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
زار وفد كلية القيادة والأركان، برئاسة العقيد الركن علي سلطان الكتبي مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، واطلع على مسيرة تطور الحياة البرلمانية في الدولة.
وقال الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي: ((يجسد المجلس نهج الشورى المتجذر في ذاكرة شعب دولة الإمارات، ويقوم بتنفيذ اختصاصاته الدستورية، لترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين)).
بعد ذلك قام وفد كلية القيادة والأركان بجولة في متحف المجلس الذي يوثق مسيرة الحياة البرلمانية على مدى أكثر من خمسة عقود.
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