وفد كلية القيادة والأركان يزور مقر المجلس الوطني

زار وفد كلية القيادة والأركان، برئاسة العقيد الركن علي سلطان الكتبي مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، واطلع على مسيرة تطور الحياة البرلمانية في الدولة.

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي: ((يجسد المجلس نهج الشورى المتجذر في ذاكرة شعب دولة الإمارات، ويقوم بتنفيذ اختصاصاته الدستورية، لترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين)).

بعد ذلك قام وفد كلية القيادة والأركان بجولة في متحف المجلس الذي يوثق مسيرة الحياة البرلمانية على مدى أكثر من خمسة عقود.

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