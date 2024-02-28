«جمارك دبي» تحبط تهريب 26.45 كيلوغراماً من «الماريجوانا»

أحبط ضباط تفتيش جمارك دبي تهريب 26.45 كيلوغراماً من ((الماريجوانا)) داخل شحنتي أكياس من ((البصل الأحمر)) قادمة من دولة أفريقية.

ومنذ لحظة وصول الشحنة الأولى عبر الشحن الجوي، وبتحليل مسبق ومستمر في عمليات التهريب السابقة، اشتبه ضباط تفتيش جمارك دبي بالشحنة، حيث تم إخضاعها للفحص الدقيق بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليتبين وجود كثافات مختلفة.

وبتفتيش الشحنة اكتشف الضباط أنها تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة تزن 14.85 كيلوغراماً، وبعد مرور عدة ساعات، كانت الشحنة الأخرى في جدول الرحلات القادمة من الدولة الأفريقية نفسها، وبنفس وصف البضاعة المضبوطة ((أكياس البصل الأحمر))، ولكن باختلاف اسم المصدّر والتوقيت الزمني، وعند فحص الشحنة أثناء وصولها تم تمريرها بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليكتشف ضباط جمارك دبي أنها تحتوى على مادة الماريجوانا المخدرة وبوزن 11.6 كيلوغراماً.

فك الرموز

وقال محمد عبدالله السويدي، مدير أول مركز جمارك قرية الشحن في جمارك دبي: ((يعكس فك رموز ضبطية الماريجوانا من قبل ضباط التفتيش المؤهلين وأصحاب الخبرات المتراكمة ما وصلت إليه جمارك دبي من قدرات فائقة في حماية منافذ الإمارة الجمركية من تهريب المواد الممنوعة والمقيدة، حيث نجح ضباط التفتيش بالإدارة بعد الاشتباه في الشحنتين في تحليل بياناتهما وتمريرهما على أجهزة الفحص الدقيق لكشف المحتويات، التي أظهرت كثافات معينة في عدة أكياس ضمن الشحنتين ليتم تحديد هذه الأكياس وتفتيشها تفتيشاً يدوياً دقيقاً، ليتبين وجود مادة الماريجوانا المخدرة، حيث تم التعامل مع الشحنتين والمواد المخدرة ومحضر الضبط وفق القواعد المتبعة في هذه الحالة مع شركائنا الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي)).

من جانبه، قال عمر المري، مدير أول مركز تفتيش جمارك بريد الإمارات، إن مهارة مفتشي جمارك دبي وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ وولاء تجاه الوطن، وحرصهم على تأمين منافذ إمارة دبي أسهم بشكل مباشر في ضبط العديد من المواد الممنوعة وإحباط العديد من عمليات التهريب التي تضر بصحة وسلامة المجتمع واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى جهودهم في تسهيل العمليات التجارية والبضائع عبر الشحن الجوي.

ريادة جمركية

وحرصت جمارك دبي على تأهيل وتدريب كوادرها البشرية بدوراتها التدريبية التخصصية لضباط التفتيش للكشف عن أحدث أساليب التهريب المستخدمة من المهربين في تمرير الممنوعات، سواء القادمة عبر الشحنات المختلفة أو مع المسافرين، حيث تنوعت أساليب التهريب وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة وحرفية لتمرير الممنوعات، إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة ضباط جمارك دبي في كشف مثل هذه الأساليب، الذين يبذلون جهوداً مضاعفة لحماية منافذ إمارة دبي من المواد المحظورة أو المقيدة.

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