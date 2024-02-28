محمد الشرقي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عبدالعزيز تريم، مدير عام ((اتصالات من &E)) في المناطق الشمالية.

واطلع سموه خلال اللقاء، على تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين ((اتصالات من &E)) ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وأهدافها، التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية والمجتمعية التي تقدمها المؤسسة وفق معايير عالية الجودة والكفاءة.

وأكّد سموه، أهمية بناء وتنظيم الشراكات بين مختلف المؤسسات، ودورها الهام في دعم العمل الحكومي ومستوى الخدمات، مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة على تعزيز التعاون مع الشركات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عبر تبنّي أفضل الممارسات وأكثرها تقدماً وتكاملاً مع رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية.

أهداف

وثمّن سموه، أهداف العمل الاستراتيجي بين ((اتصالات من &E)) ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق على مختلف الصعد، بما يسهم في دعم منظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وتطوير جودتها، ودعم ركائز النمو المجتمعي والاقتصادي في الإمارة للوصول به إلى أعلى المستويات.

وتقدّم عبدالعزيز تريم بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لدعم ومتابعة سموه لنتائج عمل المؤسسات وشراكاتها، بما يخدم توجهات عمل حكومة الإمارات ويعزز تنافسياتها بين حكومات العالم.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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