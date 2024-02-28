سعود بن صقر: قطاع الضيافة يشهد نقلة نوعية في رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، افتتاح مؤتمر ((مديرو العموم)) لمجموعة فنادق ومنتجعات ((إنتركونتيننتال)) في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند 2024 المقام في منتجع وسبا ((إنتركونتيننتال)) ميناء العرب في رأس الخيمة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالمشاركين في المؤتمر متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تعزيز نجاحاتهم في قطاع الضيافة والسياحة، الذي يعد أحد أهم وأبرز القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي في العالم.. مؤكداً سموه على أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي. وأشار سموه أن قطاع الضيافة يشهد نقلة نوعية في رأس الخيمة، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أسرع الوجهات نمواً في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. مؤكداً أن الجهود مستمرة لترسيخ هذه المكانة المرموقة التي تعكسها سمعة الإمارة كوجهة رائدة ومفضلة للعيش والعمل والسياحة.

وأوضح سموه أن تبني استراتيجية تواكب متغيرات قطاع الضيافة، وتستشرف مستقبل السياحة، تسهم في توقع الفرص ومعالجة التحديات، وتساعد في تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية لتتلاءم مع فرص النمو المتنامية والمتسارعة في هذا القطاع.

ويتضمن المؤتمر الذي يعقد حتى أول مارس في الإمارة، مجموعة من الجلسات والاجتماعات، التي تتناول العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

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