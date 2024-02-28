مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يستعرض أفضل الإنجازات الإماراتية المبتكرة

نظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرض ((الإمارات تبتكر)) في بوليفارد أبراج الإمارات بدبي، في الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار ((الإمارات تبتكر 2024))، في مبادرة تهدف للتعريف بأفضل الابتكارات الحكومية المطبقة في دولة الإمارات، واستعراض الإنجازات المبتكرة للجهات على المستويين الاتحادي والمحلي.

وبالتزامن مع المعرض، نظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي جلسات حوارية تفاعلية تركز على المواضيع المرتبطة بالابتكار، بحضور ومشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، شارك بها عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تشمل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس دبي للشباب ومدرسة المواكب.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن شهر الإمارات للابتكار يمثل فرصة مثالية للاحتفاء بالمبتكرين والابتكار في القطاع الحكومي، وإنجازاتهم في تطوير الممارسات والمنهجيات المبتكرة، بما يحفزهم على تعزيز الجهود وتكثيف العمل، للارتقاء بريادة حكومة دولة الإمارات والوصول بها إلى مصاف الحكومة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وقالت هدى الهاشمي: إن معرض الإمارات تبتكر يمثل في دورة هذا العام منصة لعرض أبرز الإنجازات المبتكرة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويوفر الفرصة للمهتمين من كوادر الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع لحضور سلسلة جلسات حوارية تفاعلية ملهمة، تركز على المواضيع المرتبطة بالابتكار، وتستعرض أهم التوجهات الحالية والمستقبلية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار في صناعة المستقبل، ويلهم الأفراد لبدء رحلتهم الخاصة مع الابتكار في مختلف مجالات عملهم وتخصصاتهم.

تجارب

وشهد معرض الإمارات تبتكر مشاركات حكومية متنوعة، إذ عرفت وزارة الخارجية زوار المعرض بتجربتها المبتكرة المتمثلة في نظام تصديق المستندات الإلكتروني ((eDAS)) الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، وهو عبارة عن منصة رقمية متطورة تسهل عمليات تصديق مختلف أنواع المستندات الرسمية الشخصية والتجارية، وتستخدم نظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الوثائق، ما يسرع وقت المعالجة ويحسّن من دقة المعلومات، وقد عملت المنصة على إصدار تصديقات رقمية دون الحاجة إلى ملصقات وطوابع على الوثائق، وقد أدى ذلك إلى توفير الوقت للمتعامل وتقليص استهلاك الورق، ما كان له تأثير كبير على البصمة الكربونية للخدمة.

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