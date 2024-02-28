ملتقى شباب دبي يؤكد أهمية تشجيع الأجيال على الابتكار

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أهمية تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للأجيال الجديدة وتمكينها في مختلف المجالات إيماناً بأنها ركيزة المستقبل.

جاء ذلك خلال ملتقى شباب دبي الأول، الذي يقام ضمن أسبوع الابتكار في دبي.

وتحدث عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال الملتقى، ‏عن أهمية الموازنة بين الشغف والاستدامة والابتكار، وكيف يمكن للمبتكر أن يبدع خارج الصندوق، كما تطرق إلى قضية توجيه التطور عبر الذكاء الاصطناعي لخدمة الأفراد.

‏وقال رائد الفضاء هزاع المنصوري إن شغف الشباب وطموحهم يعد الوقود الذي يطلق طاقاتهم الإبداعية، وشدد على أهمية اتباع الشغف لكي يتمكن الشخص من تحقيق النجاح.

مسيرة الإبداع

‏وأشاد محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بأهمية ترسيخ الابتكار وفتح المجالات للشباب، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تهيئة البيئة بكل ما يحتاجه الفرد من التأسيس التعليمي ومساحات الإبداع والمبادرات التي من شأنها تطوير ودعم خبرة قادة المستقبل.

‏ولفتت مريم المنصوري ((رائدة الابتكار)) إلى أن شهر ((الإمارات للابتكار)) يخدم جميع فئات المجتمع، وأن هذه الفترة فرصة ذهبية لكل مبدع إماراتي من جميع الفئات العمرية ليثبت نفسه ويظهر ابتكاراته.

‏وقالت ميثاء القرقاوي، نائب رئيس مجلس الإمارات للشباب مديرة مشاريع المجلس التنفيذي لحكومة دبي، إن قيادة الإمارات أتاحت للشباب فرصة تطبيق ابتكاراتهم واعتمادها مجتمعياً.

‏ولفت عمر الأنصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى أن البيئة المحيطة من شأنها أن تصنع الشباب وتعمل على تهيئتهم، وحث الشباب الإماراتي على التدقيق في اختيار توجهاتهم وتحديد خططهم المستقبلية.

ولفت حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، إلى أن هذا الحدث فرصة لنقل الخبرات والمعرفة وتشكيل حلقة وصل مع شباب اليوم، حيث احتوى الملتقى على عدة ورش تثقيفية من شأنها تأسيس أفكار المبدعين وتدريبهم على كيفية عرض ابتكاراتهم.

واختتم الملتقى بتكريم شركاء مجلس دبي للشباب الذين كانوا سبباً في دعم توجهات المجلس وطاقات الشباب، وتم تقديم الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا الحدث المهم الذي يعزز دور الشباب في بناء المستقبل وتحقيق رؤية الإمارات 2071.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز