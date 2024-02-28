خالد بن محمد يزور المعرض الفني الطلابي «وطني إبداعي»

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة الثانية من المعرض الفني الطلابي ((وطني إبداعي))، الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ويفتح أبوابه أمام الزوار حتى 15 مارس في منارة السعديات.

وقام سموّه بجولة في مختلف أروقة المعرض الذي يضم مجموعةً مختارة تشمل أكثر من 1,000 عمل فني أبدعها أكثر من 1,500 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشـراكات التعليمية في إمارة أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالمعرض وأهميته في منح الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم التي تسهم في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والعادات التراثية الإماراتية الأصيلة في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل.

وأكد سموّه أهمية تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في تعزيز المنظومة الإبداعية الوطنية والإسهام في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تقدم المجتمع ونهضته.

وشهد افتتاح المعرض أداء السلام الوطني للدولة بمشاركة 69 طالباً من ست مدارس، وهي المدارس الفائزة في مسابقة أداء السلام الوطني في إطار مسار الفنون الأدائية، والذي استقطب مشاركة أكثر من 200 فرقة موسيقية مدرسية.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كلّ من سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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