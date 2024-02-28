محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لخير الكوكب وأجيال المستقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لخير الكوكب وأجيال المستقبل، مضيفاً سموه أنه خلال استقباله ــ بصحبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ــ فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر ((COP28)) والمنظمين، أشاد بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر ((كوب28)) والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ((اتفاق الإمارات)) التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل)).
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