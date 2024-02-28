Thursday, 29 February 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لخير الكوكب وأجيال المستقبل

2/28/2024 7:17:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لخير الكوكب وأجيال المستقبل، مضيفاً سموه أنه خلال استقباله ــ بصحبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ــ فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر ((COP28)) والمنظمين، أشاد بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر ((كوب28)) والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ((اتفاق الإمارات)) التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28022024000110011019ID1107914131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث