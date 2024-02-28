رئيس الدولة يبحث التعاون مع رئيس القمر المتحدة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة ــ الاتحاد القمري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حضر خلالها حفل انضمام جمهورية القمر رسمياً إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وبحث سموه والرئيس غزالي عثماني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية القمر، وفرص تطويرها في مختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يتسق مع أولويات البلدين وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار المستدام.

كما تناول اللقاء الأهمية التي تكمن في انضمام القمر المتحدة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في تسريع جهودها التنموية وإتاحة الفرص لمزيد من الشراكات الاستثمارية التي تدعم اقتصادها الوطني بما يعود بالخير على شعبها.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضور

حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف والمواطنين.

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