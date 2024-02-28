«دو» و«أمازون ويب سيرفيسز» تتعاونان لتسريع التحول السحابي للمؤسسات في الإمارات

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، إبرام شراكة جديدة مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الاتصالات 2024 في برشلونة، تهدف إلى تعزيز التحول السحابي للمؤسسات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشهد الشراكة الجديدة بين الجانبين إنشاء مركز متقدم للتميز السحابي (CCoE) تتمثل أهدافه في تطوير أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية وسياسات ومتطلبات الحوكمة للانتقال إلى السحابة، بما يساهم في تمكين دو من تقديم خدمات سحابية مبتكرة لعملائها.

وستعمل دو عبر هذه الشراكة على توفير حلول سحابية مخصصة وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية والمؤسسات عبر مختلف القطاعات، وذلك من خلال تسخير الإمكانات التي تتمتع بها تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل أمازون ويب سيرفيسز على تمكين شركة دو من تطوير قدراتها في مجال توفير الخدمات السحابية السيادية لتلبية متطلبات الحوكمة وتوطين البيانات واستضافتها محلياً، إضافة إلى متطلبات أمان وحماية البيانات للمؤسسات والجهات الحكومية والقطاعات التنظيمية في دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ((دو)): تنسجم أهداف هذه الشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز مع رؤية دو الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مزوداً رقمياً رائداً وموثوقاً به من جانب المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتمكينها من مواكبة متطلبات التحول الرقمي من خلال تزويدها بخدمات ومنصات وحلول رقمية مبتكرة. وسيتيح لنا هذا التعاون تسخير أحدث تقنيات وخبرات أمازون ويب سيرفيسز لتعزيز قدراتنا في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس بما يسهم في خلق قيمة أكبر للمؤسسات في دولة الإمارات وتمكينها من تحقيق نجاحات مستدامة في العصر الرقمي.

وقال برنارد نجم، نائب الرئيس للاتصالات في الشرق الأوسط بشركة أمازون ويب سيرفيسز: يسرنا التعاون مع شركة دو لدعم جهودها ورؤيتها الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات السحابية في الإمارات وتمكين المؤسسات بالقطاعين العام والخاص من تقديم تجارب رقمية محسنة لعملائها. إن التقنيات السحابية المبتكرة تسهم بشكل ملموس في تعزيز مرونة المؤسسات والشركات من جميع الأحجام وتحفيزها على الابتكار ومواكبة متطلبات العصر الرقمي. ونتطلع إلى توحيد جهودنا مع دو لمساعدة العملاء على تحديث البنى التحتية الرقمية لمؤسساتهم.

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