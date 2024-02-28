«المرأة في التجارة الدولية» يعزز مشاريع رائدات الأعمال بدبي

شهد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ضمن فعالياته المصاحبة الإعلان عن برنامج ((المرأة في التجارة الدولية)) الإقليمي SheTrades Hub، والذي سيسهم في تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وقّع كل من مركز التجارة الدولية ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم مذكرة تفاهم لمواصلة تعاونهما ضمن برنامج ((المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)).

وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل البرنامج عمله كمركز موارد لرائدات الأعمال في المنطقة، حيث يقدم التدريب المناسب لهن لاكتساب المهارات لمزاولة الأعمال التجارية، وكذلك الاستفادة من موارد برنامج المرأة في التجارة الدولية، الذي يقوده مركز التجارة الدولية، في ظل وجود الكثير من الفرص للدخول إلى الأسواق بهدف التوسع في أعمالهن.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، ومحمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.

وقالت باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية: ((يجب أن يتمتع نظام التجارة لدينا بالشمولية، لتكتسب النساء المهارات والدعم الذي يحتجن إليه لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق. فيما يساعد برنامج ((المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)) على ضمان حصول النساء في هذه المنطقة على الموارد اللازمة لتنمية أعمالهن التجارية)).

ومن جهته، أعرب محمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، عن فخره واعتزازه بالتزام واستمرارية المؤسسة بتقديم الدعم للمرأة لتمكينها في ريادة الأعمال، حيث يعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من مهمة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويتماشى أيضاً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لإيجاد المزيد من الفرص للنساء في العالم حتى يظهرن كل إبداع وتألق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تمكين رائدات الأعمال من تحقيق النجاح ولعب دور محوري لضمان نمو وازدهار اقتصاد بلدانهن، خصوصاً بعد إعلان الدولة عن تخصيص 5 ملايين دولار أمريكي لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير، الذي يعد مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية بقيمة 50 مليون دولار. ويجسد برنامج ((المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)) هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز ريادة الأعمال للمرأة.

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على ريادة دولة الإمارات في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملها.

وقالت هاملتون، في جلسة حوارية بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي: ((بدون شك، هناك العديد من البرامج المصممة خصيصاً في الإمارات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً دعم مبادرات تمكين المرأة، وهو أمر يضعها في مركز الريادة، حاثة على حذو الإمارات في هذا الصدد، فهناك قلة قليلة من الدول التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد)).

يذكر أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي مليون شركة بحلول 2030.

وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، بحسب وزارة الاقتصاد.

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