«العقارات» ترفع سوق دبي لأعلى مستوى في 10 سنوات

حلق مؤشر سوق دبي المالي عند أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، مسجلاً 4290.38 نقطة، وارتفع مؤشر السوق بـ0.42 % أو ما يعادل 17.83 نقطة، في تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم أسهم شركات العقارات القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 727.6 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 728.05 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، ليربح السوق نحو 427 مليون درهم.

وقفز سهم ((الاتحاد العقارية)) بالحد الأقصى عند 0.359 درهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي المالي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 70.7 مليون درهم، ليغلق عند 8.1 دراهم، تلاه ((دبي التجاري)) بسيولة 66.4 مليون درهم، ليغلق السهم عند 7.2 دراهم مرتفعاً 2.1 درهم.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((دبي الوطنية للتأمين)) 4.4 %، و((ديار للتطوير)) 4.4 %، و((أرامكس)) 3.4 %، و((سالك)) 2.98 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 90.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 85.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9283.3 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.05 %.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.1 ملايين درهم، تلاه ((الدار العقارية)) جاذباً 83.3 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 83.15 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي أسهم ((ريسبونس بلس القابضة)) 14.7 %، و((الخليج للمشاريع الطبية)) 10.5 %، و((الشارقة للتأمين)) 6.7 %، و((منازل)) 4.5 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 973.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و408.7 ملايين درهم في سوق دبي دبي، وجرى التداول على نحو 610.7 ملايين سهم عبر تنفيذ 26 ألف صفقة في السوقين.

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