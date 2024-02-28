سلطان بن سليم: نبتكر أفضل الخدمات لتعزيز مكانة دبي على خارطة التجارة العالمية

عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لقاءً موسعاً مع أصحاب الشركات الذين يستفيدون من خدمات مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لها، على متن سفينة الملكة إليزابيث 2 بميناء راشد، وذلك لمناقشة سبل التعاون المثمر لخدمة قطاع التجارة والاقتصاد في إمارة دبي.

وأكد سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في كلمته التي افتتح بها اللقاء، أن دبي هي محور الحركة التجارية وحلقة الوصل بين العديد من دول العالم، وتبوأت مكانة متميزة على خارطة العواصم الاقتصادية العالمية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة في توفير الإمكانات ودعم ومتابعة المشاريع التجارية والاقتصادية.

وقال بن سليم: نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على تعزيز مكانة دبي كمركز استراتيجي لاستقطاب الشركات والتجار من مختلف أنحاء العالم بهدف رفع حجم التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في دبي وجعلها محفزة لنمو التجارة والأعمال، موضحاً بأن جهود المؤسسة تواكب توجهات خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

وأشار إلى نمو أعمال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفعت أعداد السفن الخشبية التي دخلت دبي بهدف التجارة في 2023 بنسبة 10 % مقارنة بعام 2022 بإجمالي عدد 11,550 سفينة خشبية تحمل على متنها أكثر من 1.3 مليون طن متري من البضائع والمواد الاستهلاكية بزيادة نسبتها 11 %.

وأوضح بن سليم، أن المؤسسة حريصة على عقد مثل هذه اللقاءات مع التجار والمستثمرين بشكل دوري بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين، والتعرف على المعوقات والمقترحات التي تسهم في تعزيز أعمال التجارة وبيئة الأعمال في الإمارة، وقال: ((نبتكر أفضل الخدمات التي تسهم في الحفاظ على مكانة دبي الاقتصادية على خارطة التجارة العالمية)).

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