«بوزيتيف زيرو» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة وتجمع شركاتها التابعة

شهد عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، أول من أمس، حفل الإطلاق الرسمي لـ ((بوزيتيف زيرو))، الشركة المتكاملة لخدمات ومنشآت الطاقة النظيفة اللامركزية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتنشط في مجال تمكين اقتصاد الطاقة المستدامة في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون عبر تسريع وتسهيل مسيرة التحول المستدام.

حضر الفعالية معالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وهلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وغنام المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويأتي الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية ((بوزيتيف زيرو)) في أعقاب إعلانها مؤخراً عن استقطاب استثمار نوعي بقيمة 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم) من فريق البنية التحتية المتنوعة لدى شركة ((بلاك روك)) الاستثمارية. ومن المنتظر أن يعزز هذا الاستثمار نمو الشركة ويدفع قدماً جهودها لتطوير حلول ابتكارية موجهة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال إزالة الكربون، والتي تشمل تقنيات الطاقة اللامركزية، وحلول كفاءة الطاقة، والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة المتنقلة، وغيرها من الحلول التي تدعم تحول الطاقة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، فضلاً عن الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والمتمثلة باستحقاقات قمة كوب 28 لزيادة سعة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بضعفين مع حلول العام 2030.

وفي مستهل الفعالية، شاهد الحضور عرضاً تقديمياً حول رؤية ((بوزيتيف زيرو)) للاقتصاد الخالي من الكربون، وقدرة نموذج أعمالها على تمكين المؤسسات في جميع القطاعات من المشاركة في مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة ووضع حجر الأساس لاقتصاد مستقبلي مستدام. كما شارك إدوارد وينتر، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنى التحتية المتنوعة لدى شركة ((بلاك روك))، في الفعالية من خلال كلمة ألقاها أمام الحضور.

وقال محمد عبدالغفار حسين، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة ((بوزيتيف زيرو)): تُشكل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم بحلول عام 2050، مصدر الإلهام الأول الذي نسترشد به في كافة أعمالنا وأنشطتنا. وقد شجعتنا هذه المستهدفات الواضحة والطموحة على تأسيس منصة متكاملة وقادرة على تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة ودعم التقدم الاقتصادي بأساليب مبتكرة ومستدامة في آن واحد.

وأضاف: مع إعلان بوزيتيف زيرو اليوم عن هويتها وعلامتها التجارية الموحدة، وفي ظل الدعم الكبير من جانب قيادتنا الرشيدة ومن شريكنا الاستثماري الجديد، فكلّنا ثقة أننا نمتلك كافة المقومات لتحقيق نمو سريع في دولة الإمارات والمنطقة ككل من أجل نشر رسالتنا وتحقيق الالتزامات التي وضعتها حكومات المنطقة لزيادة سعة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف وكفاءة الاستهلاك بضعفين، ما سيسهم بتقليص استهلاك الوقود الأحفوري.

وتشكلت ((بوزيتيف زيرو)) عبر توحيد أعمال 3 شركات هي: ((سراج باور))، و((طاقة سوليوشنز)) لخدمات الطاقة ؛ وشركة ((هايبر إنيرجي))، لأنظمة البطاريات وتخزين الطاقة المستدامة.

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