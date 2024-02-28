الإمارات تحقق طفرة صناعية تدعم مستقبل التجارة الدولية

أوضح تقرير صادر أمس الأربعاء، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في أبوظبي، أن عدداً من الدول الإقليمية ذات الملاءة المالية، بمقدمتها الإمارات والسعودية، تتمتع حالياً بوضع متميز، ومقومات متاحة لتحقيق تنمية طفرة في التنمية الصناعية على الصعيد العالمي، بما يتواكب مع التطلعات الدولية للحفاظ على سلاسل التوريد، واستمرارية وتوازن القطاع التجاري العالمي.

وأظهرت بيانات التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع، وشركة غلفتينر، أن الإمارات تعد وجهة إقليمية ذات أنظمة جاذبة للاستثمار، مع تطبيق رؤية طويلة المدى للنمو الاقتصادي، وتعزيز قدرتها التنافسية، ومواصلة خطوات البناء نحو المستقبل، ما يمثل دوراً فعالاً إلى جانب الاقتصادات الإقليمية المماثلة في تعزيز تنمية واستفادة المنطقة بشكل عام.

وتابع التقرير، الذي حمل عنوان ((التجارة 2050.. إضاءة على منظور القطاع الخاص))، بالإشارة إلى تسارع وتيرة تحول الدولة نحو قطاعات الاقتصاد المستقبلية، ومنها الطاقة المتجددة، إلى جانب اقتصاد الفضاء، حيث باتت الإمارات أحد اللاعبين الجدد على الصعيد العالمي، إلى جانب كل من فرنسا وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل، بما يشكل تنافسية واضحة وفعالة مع الدول ذات الباع في هذا المجال، متمثلة في الولايات المتحدة وروسيا والصين.

فيما تناول التقرير الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات، في ظل المكانة الرائدة التي تتمتع بها كبوابة رئيسة للتجارة والاستثمار العالميين، مع إيضاح دورها الاستباقي المفصلي في تشكيل الخطاب العالمي حول التجارة الدولية.

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تعلقياً على إطلاق التقرير بأن التجارة جزء مهم من تاريخ الدولة وتراثها الأصيل، حيث تحرص على المساعدة في حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية، موضحاً أن ظهور تكنولوجيات جديدة، وسعي الاقتصادات إلى أن تصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة، يزيد الحاجة إلى تحديث النظام التجاري العالمي باستمرار، لتلبية متطلبات العصر وآليات التبادل التجاري الجديدة.

وشدد الزيودي على أهمية العمل ضمن مجتمع التجارة العالمية بروح التوافق، المتغيرات الجديدة التي قد تؤثر في سلاسل التوريد العالمية. ويسعى التقرير الجديد، الذي يضم رؤى وأفكاراً من اللاعبين الرئيسين في القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم، إلى تحديد بعض هذه المتغيرات، وما تتطلبه من سرعة الحركة والقدرة على التكيف واستشراف المستقبل لمواكبتها، من أجل إعادة تشكيل مستقبل التجارة، وما ستكون عليه بعد 25 عاماً، لضمان أن يكون نظام التجارة العالمي أكثر عدالة وتوافقاً مع المستقبل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، بدر جعفر، إنه يجب على صانعي القرار، إلى جانب اللاعبين في قطاع التجارة العالمي، التعامل بمنظور بعيد الأمد مع التغيرات المتلاحقة، والتحديات التي تقابل مستقبل التجارة، عبر تكثيف التعاون عبر الحدود والقطاعات والمجالات، والمساهمة في صياغة التحولات المنهجية الرئيسة، التي سترسم معالم جديدة لمستقبل التجارة على الصعيد العالمي.

وأكد أن مقومات الإمارات من حيث موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وعلاقاتها الدولية المتينة، تكفل لها مكانة فريدة، وإمكانات هائلة، تمكنها من العمل بفعالية مع أعضاء المجتمع الدولي الآخرين، لحل التحديات المختلفة التي نواجهها، وانتهاز الفرص العديدة المتاحة أمامنا للتحسين.

وأوضح أن التقرير يناقش القوى التي ستؤثر في منظومة التجارة على مدى الربع قرن القادم، حيث يؤكد على العلاقة التكاملية بين التجارة، والتغيرات الجيوسياسية، ومسارات التجارة الدولية، والتي تأثرت بالتحولات الشاملة، مثل التطورات التكنولوجية السريعة. ويركز التقرير على النمو المتواصل للاقتصادات الناشئة، والدور التحويلي للتكنولوجيا، والنمو السريع لتجارة الخدمات، وأهمية الاستدامة في التجارة الدولية. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا التقرير إلى تشجيع أصحاب المصلحة المعنيين على التعاون في الوقت المناسب، للتأهب بجدارة للمخاطر المحتملة والتحديات المستقبلية، والاستفادة من الفرص الحالية المتاحة.

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