تناقضات كثيرة بشأن المخاطر المناخية في رسالة لوارين بافيت

في رسالته الأخيرة إلى المساهمين، قال وارين بافيت إن شركته، بيركشاير هاثاواي، نظراً لحجمها ونضجها، يجب أن ((تعمل مع أخطار أقل كثيراً لفقدان دائم لرأس المال)) وبعد بضع صفحات، بدا وكأن ((عراب أوماها)) - كما يلقب بافيت- يناقض نفسه.

وتعد شركة بيركشاير هاثاواي إنرجي، واحدة من أكبر شركات مرافق الطاقة في أمريكا، وقد أشار بافيت إلى أن شركات البنية التحتية هذه تدار في أغلب الأحيان باعتبارها احتكارات طبيعية، حيث تكون العوائد على الأسهم إلزامية من قبل الهيئات التنظيمية بالولايات.

ويتيح هذا النظام للمرافق إجراء استثمارات آمنة وطويلة الأجل ومكلفة لتوليد الكهرباء والغاز، وكذلك معدات النقل.. إنه أمر ثابت وروتيني قدر الإمكان.

والآن، تواجه شركة باسيفيكورب التابعة لشركة بيركشاير، في أسوأ الأحوال، مطالبات بعشرات المليارات من الدولارات، كمسؤولية مدنية عن الدور المزعوم الذي لعبته معداتها في التسبب في عدة حرائق هائلة اندلعت في كاليفورنيا وأوريغون في السنوات الأخيرة، بعد صواعق البرق. وحتى مع ارتفاع إجمالي الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير في عام 2023، انخفضت أرباح وحدة الطاقة لديها بأكثر من 40 %، والتي تضمنت ما يقرب من ملياري دولار من ((الخسائر المحتملة المقدرة بسبب حرائق الغابات)).

وقد ألمح بافيت بشكل مقلق إلى نوع من الإنقاذ أو الإغاثة من جانب الجهات التنظيمية، مشيراً إلى المعضلة التي تتمثل في حاجة أمريكا المتزايدة إلى المزيد من الطاقة، فيما يمكن أن تؤدي المسؤولية المترتبة عن تغير المناخ إلى تقليص الاستثمارات الضرورية.

ولحسن الحظ، كان 2023 عاماً هادئاً نسبياً بالنسبة للأعاصير، وقد ساعد ذلك في تخفيف أي خسائر فادحة لشركة بيركشاير المهمة في قطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية. وقفزت الأرباح هنا، لكن حتى مع استفادة شركات التأمين من رفع أقساط التأمين بشكل حاد، فإن زيادة العواصف الرعدية (الشديدة) أو الأعاصير، تجعل التأمين قطاعاً آخر يواجه أخطاراً مناخية يومية.

في الرسالة نفسها، تباهى بافيت بحصته في شركة أوكسيدنتال بتروليوم، وهي حصة يتوقع الاحتفاظ بها ((إلى أجل غير مسمى)). وكتب أن التنقيب عن النفط والغاز ضروري لاستقلال الطاقة في أمريكا، ولم يتم الاعتراف بالدور الذي يلعبه التنقيب عن النفط والغاز، واستهلاكهما بسبب أزمة المناخ، وكذلك المخاطر التي تنشأ عنها.

وقد واجهت شركتان أمريكيتان للمرافق في الغرب، وهما ((بي جي آند إيه)) و((هاواي إلكتريك))، ضائقة مالية حادة، بسبب التزامات حرائق الغابات في السنوات الأخيرة. وتقدمت شركة ((بي جي آند إيه)) بطلب للإفلاس، وقد تضطر شركة هاواي إلكتريك في النهاية أن تفعل الشيء نفسه، من أجل تسوية فعالة للمطالبات.

وسيكون الأمر استثنائياً، إذا أجبرت بيركشاير هاثاواي للطاقة على القيام بمناورة مماثلة، وحذر بافيت من أن تكاليف تغير المناخ على شركات المرافق، مثل شركته، قد تكون ضخمة وغير مؤكدة، لدرجة أن الحكومات بدلاً من الاكتفاء بتنظيم شركات القطاع الخاص، قد تجبر على أن تصبح شركات عاملة بنفسها من أجل ملء الفراغ.

لطالما كان لدى مستثمر نبراسكا نظرة متفائلة للولايات المتحدة، وبالتالي، لقوته الاقتصادية. وعلى الرغم من التناقضات، ينبغي التعامل مع قلقه حيال العواصف المناخية كعلامة تحذير.

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