التحديات البيروقراطية تشلّ التخطيط في بريطانيا

ثمّة أسباب لا حصر لها تجعل بريطانيا غير قادرة على بناء عدد كافٍ من المنازل، إذ لا تمتلك ما يكفي من الحرفيين المهرة، كما تتزايد تكاليف المواد الخام، من الخرسانة إلى الصلب.

ويُلقى باللوم على المطورين في ((احتكار الأراضي)) عبر شرائها والاحتفاظ بها حتى ترتفع قيمتها، ومع ذلك، بعد دراسة أجريت على الممارسات في القطاع، خلصت هيئة المنافسة والأسواق منذ أيام إلى أن النقص المزمن في المعروض من المساكن في المملكة المتحدة يعود بجذوره بشكل أعمق إلى ((نظام التخطيط المعقد وغير القابل للتنبؤ)).

لن يكون هذا مفاجئاً لأي شخص حاول التعامل مع مجموعة القواعد والإجراءات البيزنطية اللازمة للحصول على إذن لبناء أي شيء في بريطانيا. ويضع نظامها التقديري للغاية عبئاً كبيراً بشكل غير معقول على المشاريع لإرضاء جمهور عريض من أصحاب المصلحة واللوائح قبل أن تتمكن من المُضي قدماً. ويمكن أن تكون أسباب تأخير أو إلغاء التطويرات مضحكة، فقد تم رفض الترخيص لأحد مشاريع الإسكان بسبب ((احتمال ضئيل)) لإلحاق الضرر بالخفافيش، رغم أن ليس ثمّة دليل على وجود أي خفافيش في الموقع.

وأشار تقرير هيئة المنافسة والأسواق إلى أن بعض بناة المنازل يحتفظون بالأراضي لفترات طويلة؛ مما قد يعني الإحجام عن تلبية احتياجات الإسكان المحلية، لكن التقرير يوضح أن نظام التخطيط غير المؤكد شجع على ذلك.

إن امتلاك مخزون من المواقع التي حصلت بالفعل على تصريح من التخطيط يعتبر بالنسبة لشركات البناء طريقة عقلانية لمنع تعطل الموظفين والمعدات عن العمل، عندما يكون هناك عدم وضوح محدود بشأن ما إذا كان سيتم منح تصاريح أخرى أو متى سيتم منحها.

المملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من مشاكل في التخطيط، فهناك قضايا مماثلة تعيق أعمال البناء في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا وأستراليا، وهي تساهم في ارتفاع أسعار المساكن وانخفاض القدرة على تحمل التكاليف، لكن المشاكل التي تواجهها بريطانيا صارخة بشكل خاص؛ لذلك يوجد لدى بريطانيا عدد أقل من المنازل للفرد الواحد مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة.

وقد وجد تحليل أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن إنجلترا قد تحتاج إلى نصف مليون منزل جديد سنوياً لمواكبة النمو السكاني والهجرة، فيما تم بناء نحو 250 ألف منزل فقط في جميع أنحاء المملكة المتحدة العام الماضي، ويجعل نظام التخطيط أيضاً تكاليف البنية التحتية أعلى بدرجة كبيرة والتأخير فيها أسوأ بكثير.

وتميل تكلفة حارات الطرق الجديدة وجسور الطرق السريعة وكهربة خطوط السكك الحديدية الحالية إلى الارتفاع أكثر من مثيلاتها في الدول المماثلة، فوفقاً لمجلة ((بريتيش ريميد))، فإن تطوير إحدى مزارع الرياح قبالة الساحل الشرقي لبريطانيا تطلب تقييماً للأثر البيئي يحتوي على صفحات أكثر من جميع أعمال تولستوي مجتمعة.

وبلغت تكلفة عملية التخطيط والاستشارات وحدها لجسر ((لووار تيمز كروسينج))، وهو معبر جديد مقترح من كينت إلى إسيكس، نحو 800 مليون جنيه إسترليني. وإذا تعذر بناء البنية التحتية الأساسية، فإن ذلك غالباً ما يجعل مشاريع الإسكان أقل جدوى.

كذلك فإن معالجة النقص في المهارات وتحديات سلسلة التوريد والمنافسة في قطاع البناء، أمور بالغة الأهمية، لذلك، فإن هيئة المنافسة والأسواق على حق في إجراء المزيد من التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بمشاركة المعلومات التجارية الحساسة بين شركات بناء المنازل.

لكن ما لم يتم إصلاح نظام التخطيط في المملكة المتحدة، فإن هذه الجهود قد تكون بلا جدوى. وتتمثل الخطوة الأولى في تبسيط تقييمات الأثر ومتطلبات الاستشارات، ولذلك، فإن اتجاهاً أوضح من الحكومة بشأن ما هو كافٍ في هذه المرحلة أمر حاسم، وإلا فإن النظام يفتح الباب أمام المراجعات القضائية وتكتيكات التأخير من قبل المعارضين المحليين ونشطاء البيئة.

ويمكن أن تلعب ((ويستمنستر)) أيضاً دوراً أكبر في السماح بمناطق التطوير، فعلى سبيل المثال، سيؤدي استخدام المناطق التي تحدد المواقع المسموح بها إلى خفض الوقت المستغرق في دراسات الجدوى. كما أن توصية هيئة المنافسة والأسواق بالتأكيد على تحديث الخطط المحلية التي تخصص الأراضي لتلبية أهداف الإسكان وتحقيقها معقولة أيضاً.

إن بريطانيا تحتاج بشدة إلى بناء المزيد من المنازل وإلى بنية تحتية أفضل إذا أرادت جعل الإسكان ميسور التكلفة وقلب اتجاه نمو إنتاجيتها المتراجع، ولكن سيتعين عليها أولاً محاربة البيروقراطية التي تسد الطريق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز