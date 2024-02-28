قصة صعود قوية لسوق الأسهم الهندية

ارتفاع أسعار الأسهم في أمريكا يتعلق بقطاع التكنولوجيا فيما الطفرة الهندية أكثر اتساعاً

في حين ينشغل أغلب المستثمرين حول العالم بتصاعد أسعار الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية، القوة المهيمنة مالياً على مستوى العالم، إلا أن ثمة سوقاً صاعدة أكثر قوة في الهند.

وباعتبارهما سوقي الأسهم الوحيدتين اللتين ارتفعتا مؤخراً لأعلى مستوياتها على الإطلاق، من حيث القيمة الدولارية، فإن أمريكا والهند تتقدمان أسواق الأسهم في بعض النواحي الواضحة. وتعد السوقان مدفوعتين باقتصادات قوية نسبياً، وقاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين المتفائلين. لكن بخلاف ذلك، لا تتشابه السوقان الصاعدتان على الإطلاق.

وتعد سوق الولايات المتحدة حالة شاذة تاريخياً، ويتعلق الأمر كله بقطاع واحد، التكنولوجيا. في داخل القطاع هناك حفنة من العمالقة الذين أطلقت عليهم أسماء مستعارة مختلفة، كان آخرها السبعة الرائعون. ويتقدم عمر هذه الشركات، وتزداد حجماً، وتمتص الحياة من الأسهم الأخرى.

في العام الفائت، ارتفعت أسهم ((السبعة الرائعين)) بنسبة 80 %، وشكلت أكثر من نصف مكاسب سوق الأسهم الأمريكية. في الوقت نفسه، انخفض المتوسط لـ4,700 سهم أخرى يتم تداولها في الولايات المتحدة. إنها قصة عوائد مركزة بشكل غير عادي، وزاد من تأجيجها الهوس بالذكاء الاصطناعي، الذي يُنظر إليه في الأساس باعتباره نعمة بشكل أساسي للشركات الكبرى.

ولبيان مدى غرابة الأمر، يجب ملاحظة أنه في الماضي لم تعان الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بسبب تفوق أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، خلال صعود الأسواق في الولايات المتحدة. وذلك في أوائل السبعينات ومرة أخرى في تسعينات القرن العشرين. وحققت الشركات الصغيرة عوائد سنوية تفوق 9 % القرن الماضي، وارتفعت عوائدها بفضل أسواق صاعدة قوية.

أما الآن، فالصغار في حالة هبوط وانخفاض. وعادة ما يتحمل مستثمرو التجزئة مخاطر أكثر بكثير من المستثمرين المؤسسيين، ويميلون إلى الاحتفاظ بمحافظ مختلفة للغاية. وقبل 3 سنوات فقط، في ذروة الوباء، كان جمهور التجزئة في ثورة مفتوحة، محاولين إثبات خطأ كبار صناديق التحوط من خلال المراهنة على مراكزهم. اليوم، يهيمن السبعة الرائعون على أكبر 10 حيازات لكل من صناديق التحوط والمتداولين اليوميين على منصة ((روبين هود)).

وعلى النقيض، فإن السوق الصاعدة في الهند تعد سوقاً كلاسيكية على نطاق واسع. وتتوزع المكاسب فيها على نحو أكثر توازناً بين القطاعات، ولم يشكّل أي قطاع حتى ربع العوائد الإجمالية على مدار العام الماضي. وفي حين تحقق الأسهم الكبيرة مكاسب في البلاد، لكن نظيراتها الصغيرة والمتوسطة تمكنت من تحقيق مكاسب أكبر. وبعدما كانت تخسر منذ أوائل 2023، ارتفع متوسط السهم بأكثر من 40 %.

وثمّة تصوّر بأن الهند تستفيد من هروب الأموال من الصين. وبالطبع، تشهد الهند تدفقات للأموال الأجنبية إليها، لكن ليس بذات سرعة الأموال المحلية. ونتيجة لذلك، يتملّك مستثمرو المحافظ الأجانب ما يقل عن 40 % من الأسهم المُتاحة للتداول العام، انخفاضاً من 60 % قبل عقد.

وبدلاً من التفاؤل المدفوع بالذكاء الاصطناعي، تحصل الهند على دَفعة للأمام من شيوع الثقافة المتعلقة بالأسهم، حيث يمكن ارتفاع الدخول مزيداً من الأشخاص من شراء الأسهم. وتضاعف حجم الأموال التي يحتفظ بها الهنود في خطط استثمار ثلاث مرات هذا العقد إلى قرابة 110 مليارات دولار.

وعلى مدار العقدين الماضيين، تضاعف عدد الشركات المُدرجة في السوق الهندية بنحو خمس مرات إلى 2,800 شركة، مقابل انخفاضه بنسبة الربع في الولايات المتحدة إلى 4,700، مع بدء احتكارات القِلة في بسط قبضة أكثر قوة على غالبية الصناعات، وليس التكنولوجيا فحسب.

اللافت للنظر هنا هو تضاعف قيمة 180 شركة في الهند ثلاث مرات هذا العقد، وأصبحت تتمتع الآن بقيمة سوقية قدرها مليار دولار لكل منها أو أكثر حالياً. ويفوق هذا ما هو موجود في أي بلد آخر، حتى الولايات المتحدة.

وتشهد غالبية الأسواق الصاعدة تراكماً بمرور الوقت. وفي الهند، يتضح الأمر من خلال مجموعات فرعية لطبقة مستثمرين التجزئة الأفراد الآخذة في الازدياد. واشترى الهنود في 2023 أكثر من 85 مليار عقد خيار، أو ما يقرب من ثمانية أضعاف الحجم المُسجل في الولايات المتحدة، واحتفظوا بهذه العقود لأقل من نصف ساعة في المتوسط. وفي خضم هذا الهوس، أصدر المنظمون في الهند أوامر لمنصات التداول بنشر تحذير، يفيد بأن 90 % من المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم في هذا النوع من التداولات.

وبقيمة إجمالية تبلغ 4.6 تريليونات دولار، تتضاءل سوق الأسهم الهندية، شأنها شأن كافة الأسواق الأخرى، مقابل السوق الأمريكية البالغة قيمتها 62 تريليون دولار. ومع ذلك، تتمتع سوق الأسهم الهندية بالتنوع ذاته، بيد أنها أكثر تنافسية ولديها مجال أكبر للنمو. وبطبيعة الحال، فالاستثمار في السوق الهندية يأتي بمخاطره الخاصة. ورغم أنها أكثر تكلفة من نظيرتها الأمريكية، لكنها أقل تقلباً أيضاً، ما يشير إلى قناعة قوية للغاية لدى المستثمرين بأن الأوقات الجيدة ستظل جارية.

وبالنسبة لدولة لطالما كانت مخيبة لآمال المتفائلين والمتشائمين، فقد صار مستوى التوقعات مرتفعاً للغاية حالياً. ومع ذلك، وفي وقت يبدو فيه عالم الاستثمار، وأعينه مُعلقة حصراً على الطفرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، من المدهش رؤية سوق كبيرة أخرى وهي ترقص على سلم صاعد، لكن على لحنها الكلاسيكي الخاص.

الكاتب هو رئيس ((روكفيلر إنترناشونال))

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