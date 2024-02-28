تزايد الدّيْن العام الأمريكي يهدّد بتحرك حراس السندات

عاد حراس السندات إلى الظهور في سوق الديون السيادية. وقد برز ذلك بوضوح لا لبس فيه من خلال عمليات البيع الحادة لسندات الحكومة البريطانية التي أطاحت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس. فهل يمكن الآن أن يحول المنضبطون الماليون في مجتمع الاستثمار العالمي مواهبهم إلى سوق الخزانة الأمريكية؟

وإذا حدث ذلك، فإن مثل هذا التحدي يمكن أن يدمر دور الولايات المتحدة باعتبارها المزود الرئيسي للأصول الآمنة في العالم خلال الأزمات العالمية، بينما يهدد في الوقت نفسه وضع الدولار كعملة احتياطية بارزة.

بالنسبة لكثيرين، لا يمكن تصور هذه الفكرة. وفي خطاب ألقاه مؤخراً، قال كريستوفر والر، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن الهروب إلى الدولار خلال الأزمتين الماليتين في 2008 و2020 كان ((الدليل الدامغ على أن الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياطي العالمي، ومن المرجح أن يظل على هذا النحو)).

في حقيقة الأمر، نعم. ففي النهاية، يتمتع الدولار بدعم أكبر أسواق الدين العالمية وأكثرها سيولة. ويحظى بما يسميه خبراء الاقتصاد ((التأثيرات الخارجية للشبكة))، ويقصد بذلك قبول واسع النطاق يولد استخداماً أوسع. وفي ضوء حصولها على دعم أكبر اقتصاد على مستوى العالم، فالعملة الخضراء تستحوذ على نحو 60 % من احتياطات النقد الأجنبي للبنوك المركزية العالمية.

تجدر أيضاً ملاحظة أنه رغم انكماش حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج الإجمالي العالمي، إلا أن ذلك لم يسفر سوى عن انخفاض ضئيل لحصة الدولار من الاحتياطات العالمية. رغم ذلك، فشل والر بوضوح في أن يأتي على ذكر السبب الأكبر الذي يدفع للتفكير في أن سندات الخزانة لم تعد مخزناً آمناً للغاية للقيمة.

لا يعود الأمر إلى السياسة الأمريكية المختلة على نحو مروع، ولا إلى استخدام الدولار سلاحاً في القضايا الجيوسياسية، ولا التهديد التنافسي المحتمل من تخطيط مصارف مركزية أخرى لتبني عملات رقمية. لكن في الحقيقة، يعود ذلك إلى ازدياد الدين العام الأمريكي وتخطيه نسبة 97 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات لم تسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

إن المقارنة مع فترة ما بعد الحرب مباشرة تعد مفيدة. فقد نجحت الولايات المتحدة في تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 106 % في عام 1946 إلى 23 % بحلول عام 1974. لكن الدين كان محلياً في الأساس، في حين أن نحو ربعه يقع اليوم في أيادٍ أجنبية. وكانت أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة سالبة نحو نصف هذه الفترة وحتى عام 1980. وقدرت كارمن رينهارت وبيلين سبرانشيا، إلى أن التصفية السنوية للدين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بفضل هذه الفوائد السالبة تراوحت بين 3 % و4 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في المتوسط.

وقد نبع ذلك من سياسة ضغط مالي كبير انطوت على إقراض مباشر من مؤسسات الاستثمار والبنوك الأسيرة للحكومة، ووضع حدود قصوى للفائدة وضوابط على رأس المال. وفي معظم الأوقات خلال العقود الثلاثة التالية للحرب، تجاوز معدل نمو الناتج القومي معدل الفائدة على الديون الحكومية، ما أدى إلى تقليص هائل للديون. لكن في ظل تدفقات رأس المال العالمية وتحرير الأسواق من القيود التنظيمية فلن يكون الضغط المالي القوي أمراً قابلاً للتنفيذ اليوم.

وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمساعدة في الوصول بالتضخم إلى مستهدف 2 %، واختفت أسعار الفائدة المنخفضة. في الوقت نفسه، يتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي ارتفاع عجز الولايات المتحدة بنحو الثلثين في العقد المقبل، على أن تشكل مدفوعات الفائدة ثلاثة أرباع الزيادة. وينبع هذا من الإفراط الخطر في الاستدانة، الناجم عن سياسة نقدية مفرطة في التساهل استمرت لأعوام.

وحتى وزارة الخزانة أفصحت عن كون عبء الدين العام غير مستدام. ويعني ذلك أن سندات الدين الحكومية، التي يفترض أنها آمنة، وهي محور الأسواق العالمية، ربما تكون غير آمنة، ويحتاج علاج هذا الأمر إلى تعزيز المالية العامة، وهذا يعني تقليص الديون، ويأمل البعض في أن نكون أمريكا في حال استقطاب، سواء تحت لواء جو بايدن أو دونالد ترامب، أو أياً من كان.

وكان زوال هيمنة الدولار أمراً متوقعاً منذ فترة طويلة، لكن ذلك لم يحدث أبداً، لأن دولاً كثيرة ليس بمقدورها مضاهاة الأمان والسيولة المفترضة لسندات الخزانة الأمريكية. لكن قد ينهار هذا المنطق في وجه مشكلة مترسخة سلط الضوء عليها خبراء الاقتصاد إيثان إلزتسكي ورينهارت وكينيث روجوف، والذين قالوا إن الطلب على الديون الآمنة المقومة بالدولار يهدد بإرباك قدرة أمريكا على دعمها عندما تتضاءل القاعدة الضريبية. وفي هذه الحالة، سنكون في منطقة مماثلة لانهيار نظام بريتون وودز لسعر الصرف في أوائل السبعينيات، والذي أطلق العنان لعقدين من التضخم المرتفع، وعدم الاستقرار المالي الدائم.

ومن ثم، فمن الآمن توقع أن تصبح الاستقامة المالية النسبية للمقترضين السياديين مصدر قلق أكثر إلحاحاً بالنسبة لمديري الاحتياطات الرسمية. وإذا بدا حراس السندات في الهجوم، فإن تعريف طبيعة الهروب إلى الجودة سيعاد تعريفها، في سياق العاصفة النارية التي ستعقب ذلك، مع وقوع البلدان المسرفة مالياً في أزمات مالية. من ناحية أخرى، سيتضرر المحافظون الماليون، ممن يولدون القليل من الأصول الآمنة، بسبب فقاعات خارجة عن السيطرة في سوق السندات التي لا يمكن السيطرة عليها. لذلك، يجب على صانعي السياسات البدء في التخطيط للطوارئ الآن.

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