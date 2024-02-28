أحمد بن سعيد: رؤية القيادة دبي مركزاً عالمياً للتميز بالخدمات البحرية

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين، والتي تستمر حتى 3 مارس المقبل في دبي هاربر بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة.

وأكد سموه أن معرض دبي العالمي للقوارب بات أحد الأحداث العالمية الرائدة التي ترسخ مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية رئيسية، مشيراً سموه إلى امتلاك دبي بنية تحتية عالمية وفق أرقى المواصفات والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لتحول دبي إلى مركز للتميز في الخدمات البحرية، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لجعل المدينة واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال.

وقال سموه على موقع التواصل ((اكس)): ((افتتحت اليوم (أمس) معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين، الذي يستضيف أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة)).

وأضاف سموه: ((ويؤكد هذا الحدث مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية رائدة في البنية التحتية التي تلبي أعلى المعايير الدولية، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة للتميز في الخدمات البحرية، تماشياً مع أهداف الأجندة الاقتصادية لدبي D33 لجعل المدينة واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال)).

وقام سموه بجولة في الموقع المخصص للمعرض في ((دبي هاربر))، يرافقه سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وتضم الدورة الثلاثون من الفعالية الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط أكثر من 1,000 علامة من 55 دولة، وتجمع الشركات الرائدة في القطاع البحري مع أكثر من 200 خبير متخصص يعتزمون تقديم عروض مائية استثنائية، وشهد اليوم الأول من المعرض 46 عملية إطلاق مختلفة تضمنت يخوتا جديدة لكل من Behnemar وSunseeker وAzimut.

وخلال الافتتاح، قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بزيارة قسم سوبر يات أفينو، الذي يضم أبرز قادة القطاع العالميين ونخبة من مصنعي القوارب في دولة الإمارات بما يشمل Lürssen Yachts وAzimut وBenetti. وتبرز شركة جلف كرافت، شريك معرض دبي العالمي للقوارب والتي تخطط لعرض 11 قارباً في الدورة الحالية للمعرض، من بين الشركات المحلية البارزة المشاركة في الفعالية.

واطلع سموه خلال الجولة على أحدث الاتجاهات العالمية في عالم القوارب من الممثلين عن شركات تصنيع المعدات البحرية المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب ممثلين عن شركات التجهيزات العاملة في قطاع نمط الحياة البحرية الفاخر مثل كارتر آند وايت، واليوسف موتورز الموزع الحصري في دولة الإمارات للعلامة التجارية ياماها.

وبالإضافة إلى العروض البحرية والبرية، يقدم معرض دبي العالمي للقوارب مجموعة من الفعاليات المناسبة للعائلات، بما يشمل معرض هايبر كار أفنيو الذي يضم تشكيلة مميزة من السيارات الاستثنائية والنادرة، فضلاً عن منطقة مخصصة للرياضات المائية تقدم مجموعة من الأنشطة الممتعة بما فيها ركوب الجيت سكي، والفلاي بورد، والزلاجة المائية الكهربائية، إلى جانب مسابقة لصيد الأسماك في المنطقة المخصصة للأطفال. كما يمكن للضيوف زيارة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص ومنطقة ((إماراتي بفخر)) التي تسلط الضوء على الشركات والمنتجات البحرية المبتكرة في دولة الإمارات. وشهد المعرض أول سباق للبدلات النفاثة على مستوى العالم في دبي هاربر، بمشاركة متنافسين من 8 دول، بما في ذلك الإماراتي أحمد الشحي، حيث استخدم المشاركون في الفعالية محركات نفاثة للتنقل في مسارات محددة.

ويحظى أصحاب القوارب والكباتن والغواصون والزوار من التجار بفرصة دخول المعرض مجاناً عند التسجيل.

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