سعود بن صقر: الطيران ركيزة للتنمية الشاملة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، فعاليات النسخة الـ 11 من ((قمة العرب للطيران))، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة. وتنعقد القمة على مدار يومين تحت شعار ((استشراف مستقبل قطاع السفر)).

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ورافد حيوي لتعزيز النمو الاقتصادي، وصناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال سموه: "رأس الخيمة حريصة على تعزيز العمل المشترك من أجل استشراف مستقبل مستدام لقطاعي الطيران والسياحة في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، والمضي نحو آفاق أرحب من التعاون، وبناء الشراكات المعززة لتحقيق الازدهار والتنمية. كما أن الإمارة تسعى لترسيخ مفهوم الاستدامة والابتكار في الرؤى والإستراتيجيات والخطط السياحية، من خلال تشجيع الاستثمارات، وتبني التشريعات والسياسات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والسياحي والاستدامة، بما يتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية العالمية، ويرسم ملامح مستقبل أفضل للإنسانية".

وأضاف سموه: "تشكل القمة منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الفرص والتحدّيات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، ونحن سعداء باستضافة هذا الحدث الرائد لما له من أهمية على صعيد تعزيز التكامل والترابط الذي يسهم في دفع عجلة النمو والتطور في قطاعي الطيران والسياحة في دولة الإمارات والعالم العربي باعتبارهما من أبرز محركات التنمية الشاملة".وأشار سموه إلى أن تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران يتطلب جهوداً حثيثة من خلال بناء شراكات فاعلة ودائمة بين القطاعين العام والخاص من جهة، والمستثمرين والمنظمات السياحية الدولية من جهة أخرى، بما يدعم نمو وتقدم هذا القطاع، ويحقق أهدافه التنموية في البلدان السياحية.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، أهمية قمة العرب للطيران في تشجيع واستقطاب الشباب العربي للعمل في القطاع المتصلة بالطيران وصناعاته.

من جانبه، أكد عادل العلي، رئيس قمة العرب للطيران 2024 برأس الخيمة رئيس شركة العربية للطيران، خلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات القمة: يضم الأسطول حاليا 74 طائرة، مع استلام 8 طائرات جديدة بنظام الإيجار خلال العام الجاري 2024، وبداية من 2025 نبدأ استلام 13 طائرة ثم 20 طائرة سنوياً على مدار 5 سنوات لنصل إلى 150 طائرة من نوع إيرباص، مشيراً إلى أن الشركة حققت 84% نسبة تشغيل على جميع طائرات الشركة خلال 2023، بفضل التوسع في الوصول للمحطات الدولية والبالغ عددها 200 محطة حول العالم. واستبعد فكرة وجود تحالفات تجمع شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة العربيةاً.



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