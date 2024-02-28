لأول مرة.. مبيعات «رولكس» تصل إلى 11 مليار دولار

بلغت مبيعات ساعات رولكس 11 مليار

دولار للمرة الأولى، حيث زادت العلامة التجارية السويسرية الأبرز للساعات حصتها في السوق، وفقاً لما ذكره تقرير صادر عن مؤسسة مورجان ستانلي.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن العلامة التجارية السويسرية المهيمنة للساعات الفاخرة أنتجت 1.24 مليون ساعة في عام 2023 بمبيعات بلغت 10.1 مليار فرنك سويسري (11.5 مليار دولار).

ونقلت الوكالة عن محللين في مؤسسة مورجان ستانلي وشركة لوكس كونسلت السويسرية قولهم في تقرير، أمس، إن هذه تمثل زيادة بنسبة 11% عن عام 2022، مضيفين أن المستوى الحالي لحصة رولكس في السوق غير مسبوق.

وزادت الشركة المصنعة لنماذج دايتونا، وصبمارينر وديتجست من حصتها في سوق البيع بالتجزئة إلى بنحو 30%، مع مطالبة مشترين أثرياء بشراء ساعات من صنع الشركة التي يقع مقرها في جنيف، التي تسيطر عليها مؤسسة خيرية تحمل اسم «هانس ويلزدورف»، الذي شارك في تأسيس العلامة التجارية في عام 1908.

وحققت ماركة ساعات تيودور ذات السعر المنخفض، والمملوكة لمؤسسة رولكس ذاتها، مبيعات بلغت نحو 545 مليون فرنك في عام 2023، وفقاً لتقديرات مؤسسة مورجان ستانلي.

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